Kuo legge nel futuro per iPhone 13 e iPhone 14

Fa un po’ strano pensare a quello che offriranno gli smartphone Apple tra un o due anni soprattutto ora, in piena fase di lancio della gamma iPhone 12 attuale e preordini iPhone 12 e Pro Max in partenza, ma l’analista Ming Chi Kuo ha dimostrato di saper leggere e prevedere come nessun altro il futuro di Cupertino e delle sue novità, ed ora offre il suo primo report su quello che saranno gli iPhone 13 e persino anche gli iPhone 14.

Come prevedibile per la gamma iPhone 13 del 2021 Apple manterrà quatto modelli e anche le stesse dimensioni degli iPhone 12, ma migliorerà la tecnologia delle fotocamere. Più precisamente l’analista indica che nei modelli top, quella ultra wide sarà con apertura f/1.8 a sei elementi e autofocus, contro l’attuale da f/2.4 a 5 elementi con messa a fuoco fissa.

Questa tecnologia verrà impiegata anche per gli iPhone 14 del 2022. Il report poi si concentra sui fornitori di Apple, come segnala MacRumors, indicando che i motori a bobina mobile dell’obiettivo ultra wide sia di iPhone 13 che di iPhone 14 saranno realizzati da Largan ma in quota maggiore rispetto a quanto visto fino a oggi. Ora Largan realizza circa il 50% delle lenti ultra wide degli iPhone 12, ma grazie all’integrazione verticale spunterà fino al 70% della produzione di lenti e motori a bobina mobile per gli iPhone 13.

Infine Kuo prevede che con la gamma 2021 ci sarà un incremento anno su anno per Apple e fornitori per tre ragioni: infrastruttura 5G più robusta, il ritorno al rilascio a settembre infine per i miglioramenti nel comparto fotocamere. Naturalmente i nomi iPhone 13 e iPhone 14 sono indicativi.

