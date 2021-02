Ricondizionati, ecco i migliori sconti Apple: iPhone 11 128GB a 591€, MacBook Pro 16″ 512GB a 1959€

Se state cercando un iPhone, un iPad o un buon MacBook e siete disposti ad affidarvi ai ricondizionati per risparmiare qualcosa, allora non fatevi sfuggire le offerte sui Warehouse di Amazon perché oltre allo sconto che normalmente si ottiene sull’usato garantito, c’è una promozione che riduce il prezzo di un ulteriore 20%.

Un vero e proprio sconto-sullo-sconto che vi permette di massimizzare il risparmio su prodotti di recente generazione, che normalmente paghereste anche centinaia di euro in più o che, a prezzi simili, trovereste soltanto nel mercato dell’usato. In questo caso si tratta invece di prodotti ricondizionati e che quindi vengono prima sottopostoia controlli di qualità testandone accuratamente il funzionamento e le condizioni fisiche.

Nel caso di Amazon non vengono trattati diversamente dagli altri prodotti in vendita sul portale, perciò se per qualsiasi ragione non si rimane soddisfatti, è possibile restituirli secondo le politiche di reso della piattaforma. Ciascuno è per altro accompagnato da descrizioni dettagliate al fine di agevolare la decisione sull’acquisto, ciascuna alla quale può essere assegnata una delle quattro valutazioni che descrivono le sue condizioni generali: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”, di cui trovate un approfondimento in questa pagina.

Tra i migliori affari che potete fare oggi segnaliamo il potentissimo MacBook Pro 16″ in versione 16+512 che, come ricondizionato, costa 2.450 euro ma che, grazie allo sconto del 20%, vi fa risparmiare quasi 500 euro in più (per la precisione il prezzo finale al checkout è di 1.959,25 euro). Questo computer fu lanciato sul mercato a novembre 2019, quindi ha poco più di un anno e, come avevamo già scritto nella nostra prova, è da considerarsi il miglior MacBook Pro di sempre, quantomeno tra quelli con processore Intel.

Un altro prezzo interessante lo trovate su iPhone 11 (qui la nostra recensione) in versione 128 GB che, anziché 740 euro come prezzo base ricondizionato, con lo sconto ulteriore del 20% scende a 591,89 euro. Un prezzo eccellente per uno smartphone che è soltanto secondo ad iPhone 12, presentato lo scorso settembre, da cui differisce per alcuni dettagli come la mancanza dello schermo OLED e il processore. Anche qui ci troviamo di fronte ad un prodotto che ha poco più di un anno di vita e pertanto non si fa mancare niente. E’ infatti resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68), monta un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps, ha la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion, Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Usa il chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, è compatibile con la ricarica veloce e supporta la ricarica wireless.

Di seguito trovate l’elenco dei prodotti Apple o compatbili con i dispositivi dell’azienda che riteniamo interessanti per la tipologia e per lo sconto che si ottiene grazie alla promozione attualmente in corso. Date comunque un’occhiata alla pagina dei ricondizionati perché le offerte sono molto più ampie e riguardano tanti altri prodotti Apple e non solo. Maggiori dettagli in questo articolo.

Vi ricordiamo che potete anche utilizzare l’elenco che segue per dare uno sguardo ai singoli dispositivi attualmente disponibili:

Al momento non ci sono offerte per AirPods ed Apple TV, mentre con la ricerca generica “Apple” trovate ben sette pagine di prodotti Apple o compatibili con i dispositivi dell’azienda realizzati da società di terze parti o da Apple stessa, di cui al momento trovate soprattutto custodie per iPhone e tastiere Smart Keyboard per iPad.

