Per Warren Buffett Apple è la migliore società nel portfolio Berkshire

Il 6 maggio si è tenuto l’incontro annuale di Berkshire Hathaway con il presidente amministratore delegato Warren Buffett che ha condiviso alcune riflessioni su Apple. Oltre a elogiare l’azienda come la migliore di quelle che compongono il portfolio di Berkshire Hathaway, Buffett ritiene che iPhone sia diventato per i consumatori più importante che avere una seconda auto.

Ecco le sue considerazioni su perché Apple è una tale potenza, quante azioni AAPL possiede Berkshire e altro ancora. Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha sempre avuto una visione ottimista su Apple. Nonostante l’amministratore abbia ribadito più volte – anche oggi – che non capisce dispositivi come l’iPhone, comprende il comportamento dei consumatori e la fedeltà dei clienti verso Apple.

Cercando di spiegare quanto sia potente questa fedeltà, il mese scorso, Buffett ha condiviso in un’intervista che pensa che gli utenti di Apple non rinuncerebbero all’iPhone nemmeno per 10.000 dollari.

Non solo, durante l’incontro annuale Berkshire di questo fine settimana, ha condiviso un’altra idea su quanto potente veda la fedeltà verso Apple, ritenendo che per gli utenti iPhone è una priorità rispetto alla seconda auto:

Apple è in una posizione con i consumatori, dove pagano forse 1.500 dollari, o qualsiasi cifra possa essere, per un telefono. E le stesse persone pagano 35.000 dollari per avere una seconda auto, e [quando] devono rinunciare a una seconda auto o al loro iPhone, rinuncerebbero alla seconda auto. Voglio dire, è un prodotto straordinario. Non abbiamo niente del genere che possediamo al 100%, ma siamo molto, molto, molto felici di avere il 5,6%, o qualsiasi cifra possa essere, e siamo contenti ogni decimo di punto percentuale che sale

La convinzione di Buffett riguardo ad Apple è cresciuta nel corso degli anni. Nel 2020 l’oracolo di Omaha ha dichiarato che Apple era “probabilmente la migliore azienda del mondo”. Nelle sue ultime dichiarazioni invece Buffett indica Apple come la numero uno, eliminando il probabilmente.

A supporto di ciò, la quota del 5,6% di azioni Apple AAPL detenute da Berkshire vale ora circa 116 miliardi di dollari. E dei quasi 300 miliardi di dollari di investimenti in equity di Berkshire, Apple è il principale investimento che costituisce quasi il 40% del totale.

A titolo di curiosità, ecco i primi cinque investimenti in equity di Berkshire Hathaway in ordine di grandezza: Apple 116,31 miliardi di dollari, Bank of America 33,45 miliardi di dollari, Chevron 29,25 miliardi di dollari, Coca Cola 25,44 miliardi di dollari, American Express 22,40 miliardi di dollari.

