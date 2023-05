Starlink segna record di utenti in vista della quotazione in borsa

Starlink ha raggiunto un traguardo significativo di abbonati grazie alla sua impressionante crescita di utenti negli ultimi sei mesi: SpaceX, fondata da Elon Musk, sta lavorando duramente per diventare redditizia, e il servizio di internet satellitare Starlink è uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo.

Con l’espansione della copertura geografica e delle offerte per Internet via satellite, Starlink ha raggiunto un nuovo record di utenti abbonati, una notizia cruciale mentre l’azienda considera un’eventuale prima quotazione in borsa.

Secondo SpaceX, come riferito da Sawyer Merrit su Twitter, Starlink ha raggiunto 1,5 milioni di utenti, con una crescita record di 3.600 nuovi abbonati al giorno. Per festeggiare questo traguardo, SpaceX ha pubblicato un video su Instagram che mostra alcuni dei progetti incredibili per cui il servizio Starlink viene utilizzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpaceX (@spacex)

La crescita del numero di abbonati è stata possibile grazie all’espansione dei servizi e delle offerte di Starlink, che si sono estesi anche in ambiti come l’aviazione e la navigazione, settori in cui solitamente internet è carente. Inoltre, Starlink ha introdotto ricevitori satellitari per i clienti in movimento e in condizioni estreme.

Il successo potrebbe essere dovuto in parte anche alle nuove offerte di Starkink che negli ultimi mesi ha esteso in altri paesi la possibilità di noleggiare l’antenna satellitare a piccole rate mensili, invece di doverla acquistare subito a prezzo pieno. Da marzo il noleggio è disponibile anche in Italia.

La piattaforma ha, inoltre, migliorato drasticamente le velocità di navigazione, grazie al lancio di satelliti di nuova generazione che permettono una copertura più consistente in zone remote e difficili da raggiungere, proprio dove i clienti di Starlink desiderano usufruire del servizio.

Tutto questo potrebbe portare in futuro SpaceX, o la sua divisione Starlink, alla quotazione in borsa, attraverso una delle più grandi IPO, offerta pubblica iniziale, degli ultimi anni. Tuttavia, questi rumors non sono ancora stati confermati dalla società o dal CEO Elon Musk.

In ogni caso, l’arrivo di nuovo capitale potrebbe rappresentare un’opportunità preziosa per espandere e migliorare ulteriormente il servizio.

