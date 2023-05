Perché gli utenti Android passano a iPhone

Sono quattro le ragioni principali che spingono gli utenti Android a lasciare il robottino verde per passare a iPhone: la maggior parte di chi decide dii effettuare il salto della barricata lo fa per problemi riscontrati con Android.

La tendenza all’aumento del numero di utenti che da Android passa a iPhone è già stata rilevata da CIRP negli USA negli scorsi giorni, con percentuali che non si vedevano da anni, pari al 15% e oltre.

Ora gli stessi analisti vanno più in dettaglio individuando le ragioni principali che spingono a cambio di piattaforma:

Problemi con il precedente terminale Android. Questa motivazione è indicata dal gruppo più consistente di intervistati, pari al 53% del totale. Qui vengono citati l’invecchiamento del terminale, la necessità di riparazioni o altre carenze che hanno influito negativamente sulla esperienza utente complessiva. Desiderio di nuove funzioni: il 26% degli switchers che lasciano Android per passare a iPhone lo fa per avere a disposizione una fotocamera migliorata, una interfaccia utente più semplice o accessori esclusivi

Le considerazioni di costo valgono invece per il 15% di chi passa da Android a iPhone. Gli intervistati dichiarano di aver scoperto offerte o promozioni che hanno reso l’acquisto di iPhone più conveniente del previsto, o comunque conveniente rispetto all’acquisto di uno smartphone Android di fascia equivalente. Collegamento con la comunità: infine il 6% degli intervistati dichiara di essere passato a iPhone per avere a disposizione uno smartphone che si integri perfettamente con i dispositivi impiegati da familiari e amici. In questo caso Messaggi e FaceTime per iPhone e iPad vengono citati tra le funzionalità desiderate, inclusa la possibilità di condividere file e foto.

In questo articolo riportiamo un grafico di CIRP che illustra le principali ragioni che spingono gli utenti Android a passare a iPhone.

L’integrazione tra hardware, software e servizi Apple, il cosiddetto giardino curato o recintato, sembrano entrare in gioco solo secondariamente in fase di scelta di acquisto e di passaggio da Android a iPhone. Ma la ricerca CIRP nota anche che dopo l’acquisto di iPhone l’utente scopre l’ecosistema Apple e che nel tempo può diventare un fattore decisivo per farlo rimanere nell’universo della Mela.

Le novità sull’universo Android sono in questa sezione di macitynet. Ricordiamo che iPhone e Android sono molto diversi anche nella loro seconda vita da usati.