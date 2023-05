La migrazione da Android a iPhone è al massimo da 5 anni

Gli utenti Android che effettuano la migrazione a iPhone sono tornati ad essere tanti quanti ne erano nel 2018. È quanto emerge da un nuovo studio condotto da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), dove si segnalano le varie percentuali degli utenti che hanno recentemente scelto un iPhone e, soprattutto, da dove arrivano.

Tanti switcher in USA, ancora di più nel resto del mondo

Lo studio prende in esame gli utenti che risiedono negli Stati Uniti, che è un buon punto di riferimento anche per capire quel che accade nel resto del mondo.

Durante la più recente presentazione dei dati trimestrali Apple il CFO Luca Maestri ha infatti fatto notare come la percentuale degli Switcher (gli utenti che passano a iPhone provenendo da un’altra piattaforma, per la stragrande maggioranza Android) sia più alta proprio dove la quota di mercato dell’azienda è più bassa.

Questo significa quindi che al di fuori degli USA il numero di questi “nuovi acquisti” è persino superiore al 15% registrato dal CIRP.

Come sta andando il 2023

Come si vede dalla tabella, il 15% di oggi si sovrappone al 15% del 2018, e quello fu un anno in decrescita perché si veniva da un 2016 in cui si è registrato il tasso più alto degli ultimi dieci anni (21%).

Ma è comunque in aumento rispetto agli anni appena trascorsi: più precisamente sono il 4% in più rispetto ai numeri dello scorso anno, ma sono anche il 5% in più rispetto agli utenti Android che sono passati a iPhone nel 2020 e nel 2021.

Siamo quindi di fronte ad un positivo slancio primaverile, in cui il prezzo medio di uno smartphone negli USA è leggermente al di sotto dei 1.000 $. Il resto della percentuale attuale è rappresentato da un 2% che prima di iPhone aveva un telefono “base” o di alta piattaforma, mentre la gran parte, l’83%, aveva già iPhone e ha semplicemente comprato un nuovo modello.

Gli analisti indagano sulla migrazione da Android a iPhone

Gli analisti del CIRP sono particolarmente interessati ai motivi che spingono un utente persona a cambiare piattaforma, sicché possiamo aspettarci un approfondimento in merito con uno dei prossimi report.

