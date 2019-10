Perdere AirPods Pro o ripararli può costare più che comprali nuovi

Come era prevedibile riparare oppure perdere AirPods Pro costa di più rispetto agli AirPods classici visti finora, ma non solo: per i nuovi auricolari wireless con cancellazione del rumore i costi di riparazione e sostituzione possono arrivare a superare il prezzo di acquisto di un nuovo modello.

Negli scorsi giorni Apple ha aggiornato la pagina web del supporto in USA con i prezzi per la sostituzione e riparazione degli auricolari, in entrambi i casi 89 dollari ciascuno, se invece si perde la custodia il prezzo è di 99 dollari. Rimane invariato per tutti i modelli il costo della sostituzione della batteria che è di 49 dollari, sia per singolo auricolare che per la custodia di ricarica.

In queste ore è arrivato anche l’aggiornamento per la pagina di supporto in Italiano con i prezzi per il nostro Paese. Perdere AirPods Pro costa 99 euro per la sostituzione di un singolo auricolare, mentre la custodia costa 109 euro. Così per gli sfortunati che perdono tutto il set, il costo complessivo ammonta a 307 euro: meglio dimenticare e comprarli nuovi a 279 euro.

Il discorso non cambia anche per riparare AirPods Pro: in questo caso ogni intervento fuori garanzia costa 99 euro per un singolo auricolare o per la custodia. Se tutti e tre necessitano una riparazione il totale arriva a 297 euro. Anche qui meglio dimenticare e comprarli nuovi. I prezzi indicati valgono naturalmente per interventi fuori garanzia, così come la sostituzione della batteria che costa 55 euro per singolo AirPod o per la custodia. Se tutti e tre gli elementi necessitano di una nuova batteria il costo totale arriva a 165 euro.

Apple prosegue con la strategia di proporre per ogni dispositivo una versione Pro più potente, funzionale e costosa e una linea entry level più economica: ora questo si rispecchia anche negli auricolari. Per dispositivi e prodotti Pro anche gli interventi costano di più. Nel caso di AirPods Pro Apple non lo dichiara pubblicamente ma tutto porta a rendere più conveniente l’acquisto dell’estensione di garanzia AppleCare+ per le cuffie che nel nostro Paese costa 39 euro, valida sia per tutti i modelli di AirPods che per i prodotti Beats.

Nella copertura di due anni sono inclusi fino al massimo due interventi per danni accidentali: pagando 29 euro si ottiene la riparazione di un auricolare o della custodia. In Italia gli AirPods con custodia standard costano 179 euro, mentre quelli con custodia di ricarica wireless costano 229 euro. Tenendo presente che i nuovi AirPods Pro costano 279 euro, la maggiore spesa di 50 euro risulta giustificata dalla numerose funzioni e caratteristiche aggiuntive. Sono disponibili anche su Amazon con consegna indicata dal 15 novembre.