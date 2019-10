Con Apple Card iPhone si compra in 24 mesi senza interessi (e sconto)

Durante la presentazione dei risultati relativi al quarto trimestre fiscale, il CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito di una novità in arrivo entro la fine dell’anno per i proprietari di Apple Card: la possibilità di acquistare iPhone, pagandolo in 24 mesi, senza costi aggiuntivi e senza interessi. Gli utenti, inoltre, potranno usufruire della promozione di cash back del 3% disponibile per gli acquisti dei prodotti Apple, un rimborso percentuale sulla spesa totale che di fatto risulta come uno sconto per l’utente.

Non è stato indicato con precisione quando il servizio sarà disponibile ma l’amministratore delegato di Apple ha dichiarato genericamente “entro quest’anno” e dunque con ogni probabilità in tempo per la stagione degli acquisti natalizi.

Cook ha anche detto di essere “entusiasta” dell’accoglienza di Apple Card, dal lancio di agosto, ripetendo quanto già detto dal CEO di Goldman Sachs: si tratta del maggior successo di sempre per il lancio di una carta di credito.

Apple Card è per il momento disponibile solo negli USA; può essere registrata nell’app Wallet e con essa è possibile effettuare pagamenti sia con iPhone, sia direttamente con la carta in titanio. Usando questa carta, che non ha costi, è possibile ottenere fino al 3 per cento di rimborso giornaliero sugli acquisti e sfruttare varie funzionalità offerte dall’integrazione con iOS e l’app Wallet.

Per il momento la multinazionale di Cupertino non ha annunciato l’arrivo di Apple Card in altri paesi, ma Tim Cook ha già dichirato che la società sta lavorando per ottenere le autorizzazioni che permetteranno di lanciare la prima carta di credito marchiata Mela morsicata anche fuori dagli USA.

