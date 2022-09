Perifo è il kit Philips Hue per luci su binario

Il sistema di illuminazione smart Philips Hue si è ampliato davvero tanto dalla sua nascita, tanto che oggi esistono le soluzioni più disparate e versatili sia per interni che esterni. La gamma si amplia ancor di più con la linea Perifo, un sistema di illuminazione su binario, che l’utente può modificare e plasmare a proprio piacimento, per installazioni a soffitto a parete.

Con Perifo Philips Hue trasforma l’utente in un vero e proprio progettista dell’illuminazione, perché consente di controllare completamente l’illuminazione, potendo inserire nei binari i moduli luminosi di proprio interesse, potendo scegliere tra faretti, strisce luminose e altro ancora.

Non solo è possibile scegliere la tipologia da installare sul binario, ma anche il posizionamento di queste stesse luci, potendo spostarle proprio sul binario dove le si preferisce. Come già accennato, è possibile installare Perifo sia a parete che a soffitto potendo dare forme differenti alla struttura, creando linee dritte o persino a U.

In questo modo, si potranno creare luci adatte ai propri spazi. Dopo aver installato il binario sarà possibile orientare i faresti, angolarli a proprio piacimento, alzare o abbassare le lampade a sospensione installate nel binario e altro ancora.

Il montaggio è semplice, dato che le luci si agganciano facilmente ai binari, e peraltro non è necessario neppure disporre di un Hue Bridge per controllare Perifo. Per il controllo del sistema, infatti, è possibile utilizzare il Bluetooth; se si dispone di un Hue Bridge è possibile sbloccare l’intera suite di funzioni dell’illuminazione connessa, con la possibilità di controllare il sistema anche da remoto.

Ancora, la configurazione Perifo può essere ampliata man mano che sorge la necessità. I kit del sistema di illuminazione a binario vengono forniti con una configurazione completa, ma è possibile estendere i binari o aggiungere altre luci ordinandole singolarmente.

Per creare il proprio kit si parte direttamente da questo indirizzo, mentre per tutte le notizie che riguardano il mondo Philips Hue vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.