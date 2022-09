Apple aumenta la produzione di iPhone 14 Pro

Nelle primissime settimane di preordini e inizio vendite Apple ha registrato una forte domanda per i modelli più costosi e accessoriati iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e, allo stesso tempo, una domanda inferiore al previsto per i modelli standard iPhone 14 e iPhone 14 Plus (quest’ultimo arriva il 7 ottobre): quanto era già emerso nelle prime rilevazioni degli analisti sui dati di preordini e inizio vendite, ora è ulteriormente confermato da Ming Chi Kuo secondo il quale Apple ha già informato Foxconn (Hon Hai Technology) di incrementare la produzione dei modelli iPhone 14 Pro.

L’incremento di produzione degli iPhone 14 Pro avviene a scapito dei modelli iPhone 14 standard, infatti Apple ha ordinato di convertire le linee di produzione dedicate ai modelli iPhone 14 base per sfornare più unità dei modelli 14 Pro. Naturalmente questo significa che il prezzo medio di vendita degli iPhone 14 è destinato ad aumentare.

In base alla percentuale di conversione delle linee di produzione, Kuo rileva che l’incremento delle previsioni di spedizione è del 10% circa per i modelli Pro. Per il momento solo un ristretto numero di fornitori di componenti si è già adeguato alla conversione delle linee di produzione, tra questi viene citata Samsung Display che produce la stragrande maggioranza dei panelli OLED dei modelli Pro. Entro pochi giorni la maggior parte dei fornitori Apple si adeguerà a produzione e spedizioni in base ai nuovi ordinativi.

Le rilevazioni su ordini e vendite degli iPhone 14 prendono in esame anche i tempi di attesa indicati su Apple Store online. I modelli più richiesti iPhone 14 Pro sono indicati in consegna tra ben 4-5 settimane, questo a causa dell’elevata domanda degli utenti. Viceversa iPhone 14 base è consegnato in un giorno, mentre iPhone 14 Plus, anche se in preordine da quasi due settimane, rimane sempre indicato in consegna il primo giorno di disponibilità o poco dopo.

