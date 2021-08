Diablo Immortal per iPhone e Android è posticipato al 2022

Pochi giochi come Diablo sono riusciti a catturare il cuore degli appassionati di videogiochi, per questa ragione l’annuncio dell’arrivo di Diablo Immortal per iPhone e Android è stato accolto con entusiasmo: il rilascio era atteso entro la fine di quest’anno, ora però Blizzard annuncia il posticipo al 2022 spiegandone anche le ragioni.

Ricordiamo che Blizzard lo ha annunciato nel 2018, mentre a fine 2020 è stata rilasciata la prima versione Technical Alpha, in sostanza un prototipo del gioco, illustrando particolari della storia, dei personaggi e anche del gameplay: ne abbiamo parlato in qui. Invece in questo articolo inseriamo una fotogalleria con le ultime immagini e schermate tratte dalla versione alpha attuale.

Blizzard è tanto famosa e apprezzata per i suoi titoli di altissima qualità, ma anche per tempistiche annunciate e poi non mantenute. Intendiamoci questo non è necessariamente una pecca, perché Blizzard dà sempre priorità in assoluto alla qualità finale del prodotto, rilasciandolo solo quando è perfetto o quasi. Il posticipo al 2022 di Diablo Immortal è necessario perché il gioco richiede ancora aggiunte e miglioramenti, come spiega direttamente Blizzard in un post sul blog ufficiale che ripotiamo qui tradotto:

«A seguito dei feedback forniti dai partecipanti all’alfa chiusa, il nostro team si è preoccupato di regolare varie funzionalità chiave ed endgame. Per esempio, abbiamo sperimentato con i contenuti PvP come il Ciclo del Conflitto per renderlo più accessibile, nonché con i contenuti PvA di fine gioco come l’Inferiquiario per renderli più accattivanti. Ci siamo anche preoccupati di fornire il dovuto supporto ai controller per chi desidera giocare al nostro titolo in modo diverso. Tuttavia, purtroppo, queste modifiche e opportunità aggiuntive per migliorare l’esperienza di gioco non vedranno la luce nella finestra di tempo del 2021 come avevamo precedentemente annunciato. Dunque, il nuovo periodo di pubblicazione a cui puntiamo sarebbe la prima metà del 2022, per avere il tempo di implementare miglioramenti sostanziali all’intero gioco».

Lo sviluppatore entra ancora più nei dettagli elencando diversi aspetti sui quali sta lavorando, tra cui l’aggiunta di raid, la regolazione delle taglie, rendere le sfide più divertenti, miglioramenti nelle battaglie giocatore contro giocatore, nelle classifiche, nella gestione delle classi e in generale nella progressione dei personaggi e altro ancora. Infine sembra rimanga ancora parecchio lavoro da fare per supportare joypad e controller esterni.

«Stiamo ancora affrontando la sfida di adattare perfettamente i controlli del touch screen a un controller» come segnala Blizzard nel suo blog «Rendere il nostro gioco più accessibile è la nostra priorità e condivideremo ulteriori progressi su questo fronte man mano che ci avvicineremo alla beta in futuro». Da quanto esiste Blizzard, fin dal 1991 anche se sotto altro nome, l’attesa e la pazienza sono sempre stati molto ben ripagati: siamo certi che lo sarà anche per Diablo Immortal in arrivo su iPhone e Android (si spera) entro la prima metà del 2022.

