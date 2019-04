Pilot Era, la super fotocamera tascabile per filmati VR 360° in 8K sta arrivando

Pi-softtech, la nuova startup specializzata nell’imaging sta per lanciare il prossimo 7 maggio Pilot Era, una foto videocamera “monstre” in grado di realizzare filmati VR a 360° e risoluzione 8K, ad un prezzo lancio di 1.999 dollari il 7 maggio.

Come avevamo già riportato, la Pilot Era aveva fatto la sua comparsa già allo scorso CES: si tratta forse di una delle prime fotocamere in grado di rendere più accessibile il mondo VR a 360° in maniera completa e più “economica”.

“Questo è un dispositivo 360, non una fotocamera 360. Non hai bisogno di un computer: abbiamo costruito l’unica videocamera al mondo in streaming 360 e Streetview che non richiede alcuna attrezzatura extra”, afferma Adler Shen, CEO e cofondatore di Pi-softtech.

Il vero punto di forza di Pilot Era è quello di essere un dispositivo all-in-one tascabile, probabilmente il primo in grado di riprendere, elaborare e generare filmati VR a 360° con risoluzione fino ad 8K senza la necessità di doversi dotare di accessori o attrezzatura aggiuntiva, che si tratti di obbiettivi, computer o smartphone. L’esperienza è out-of-the-box, inizia e finisce con il dispositivo, necessario e sufficiente a se stesso.

Pilot Era è paragonabile ad uno smartphone con 4 telecamere: ha un touchscreen e funziona con il sistema operativo Android, consentendo il controllo completo della telecamera in tempo reale: configurazione, monitoraggio, live-streaming, elaborazione e pubblicazione. Inoltre il sistema operativo Pilot OS supporta aggiornamenti OTA e l’hardware è progettato con un’interfaccia USB-C completamente funzionale, adattabile a molte periferiche.

Pilot Era supporta anche il live streaming in 4K tramite WiFi, Ethernet e persino tramite lo slot per schede SIM incorporato sulla base della telecamera, funzionalità perfetta per chi deve documentare eventi importanti, come concerti, festival, conferenze, fiere eventi o per i giornalisti d’azione, che necessitano di documentare in diretta le notizie mentre stanno accadendo.

Infine la Pilot Era è l’unica fotocamera al mondo in grado di riprendere, elaborare e pubblicare filmati compatibile con Google Streetview in autonomia, senza necessità di elaborazione via computer o di attività di post-produzione. Supporta la creazione di “linee blu sulla mappa” con la modalità video Street View e il caricamento diretto con un clic sui server di Google Maps.

Chi fosse interessato può verificare sul sito ufficiale le specifiche complete della Pilet Era.

Pilot Era debutterà il 7 maggio sulla piattaforma Indiegogo al prezzo speciale di 1.999 dollari, 600 dollari in meno rispetto al futuro prezzo di listino, che sarà di 2.599 dollari.

Chi si iscriverà alla newsletter di Pi-softtech potrà ottenere uno sconto fino a 800 dollari sul prezzo di listino, mentre le prime Pilot Era saranno spedite a partire da giugno.

Per iscriversi è possibile sfruttare questo link diretto https://pilot.pisofttech.com/