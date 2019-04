AirMagic, 10 euro di sconto per l’app che migliora le foto dal drone

Disponibile già da qualche settimana al download, AirMagic è il software per Mac e Windows che migliora le foto scattate dal drone con un semplice click. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, e oggi è in sconto di 10 euro, almeno per i prossimi 4 giorni.

Solitamente ha un costo di 39 euro, ma per pochi giorni lo si acquisterà a 29 euro, con incluso un filtro Japan e un corso per girare video con i droni. Di AirMagic ne abbiamo parlato in precedenti articoli. Si tratta di un applicativo ottimizzato e studiato appositamente per migliorare le foto scattate dai droni, che siano Parrot, DJI o Yuneec. Si basa su un sistema di intelligenza artificiale avanzato e su algoritmi proprietari, in base ai quali AirMagic migliora automaticamente le foto aeree.

Tra le principali funzionalità del software, quella di rimuovere l’effetto foschia caratteristico delle foto scattate con i droni, e che può spesso nascondere dettagli importanti. Ancora, il software migliora ed esalta anche il cielo, elemento che spesso non viene esaltato dalle foto da un drone, rivelandone i dettagli, migliorandone i colori.

La bellezza del software è di correggere la foto con un solo click, e non richiede di essere esperti in grafica, potendo gestire anche il formato RAW, e funzionando sia come app standalone, che come plugin all’interno di Apple Foto, Adobe Photoshop e Adobe Photoshop Lightroom.

AirMagic si acquista con 10 euro di sconti a questo indirizzo, pagandolo solo 29 euro, compreso del video corso per scattare foto professionali dal drone e dell’effetto Japan, che insieme hanno un valore di 91 dollari.