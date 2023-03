Pixel Tablet senza segreti nelle nuove foto

Nuove informazioni sul tablet Pixel di Google e la relativa dock sono apparse online. È probabile che il lancio avvenga insieme al Pixel 7a e al Pixel Fold durante il prossimo keynote di Google I/O 2023, ma nel frattempo le immagini apparse in rete ne svelano completamente il design.

Nuove indiscrezioni hanno descritto, inoltre, il funzionamento del dock e mostrato l’accessorio da tutti i lati. Google ha annunciato il tablet Pixel durante il keynote di I/O dello scorso anno, fornendo maggiori dettagli a ottobre, quando ha rilasciato Pixel 7 e il Pixel 7 Pro. Da allora, Google non ha condiviso dettagli concreti, ma si pensa che il tablet possa tornare a maggio in modo più concreto, proprio durante il keynote di I/O 2023 dedicato anche al Pixel 7a e, forse, al Pixel Fold. Tuttavia, il leaker @snoopytech e 9to5Google hanno fornito nuove informazioni sul dock associato al tablet, che lo trasforma di fatto in uno smart speaker premium.

Per quanto riguarda i dettagli, Kuba Wojciechowski ha riferito a gennaio che Google ha sviluppato due dock. Presumibilmente, Google ha mostrato ‘korlan’ o ‘K6’ a ottobre, che supporta la funzione audio pass-through e la ricarica. Inoltre, c’è un secondo dock denominato ‘yuzu’ e ‘Y4’ che avrà solo la funzione di ricarica.

Lo stesso @snoopytech ha condiviso anche quattro immagini di un dock per il tablet Pixel che mostrano l’accessorio da tutti i lati. In pratica, il dock assomiglia alla parte inferiore del Nest Hub Max e potrebbe utilizzare anche lo stesso connettore di alimentazione. Il dock manterrà il tablet Pixel in posizione con diversi magneti e lo ricaricherà tramite quattro connettori pogo-pin. Non è chiaro se il dock mostrato sia ‘korlan’ o ‘yuzu’, anche se la copertura in tessuto suggerisce che si tratti del primo, piuttosto che il secondo.

Nel frattempo, 9to5Google ha scoperto prove della funzionalità ‘Hub Mode’ del tablet Pixel all’interno del codice dell’app Google Home. Apparentemente, il tablet Pixel attiverà automaticamente questa modalità quando verrà posizionato sul dock. In questo modo, ‘Hub Mode’ trasformerà il tablet Pixel in uno smart speaker di fatto, con molta più potenza rispetto al Nest Hub Max. Attualmente, sembra che Google abbia basato il tablet Pixel sul Tensor G2, lo stesso processore che alimenta anche il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro.

