Google, il dock di ricarica che trasforma il Pixel Tablet in display Smart

Oltre a presentare i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, Google ha mostrato nuove immagini del suo Pixel Tablet e riferito di alcune sue caratteristiche.

Rose Yao, product manager di Google, ha riferito che il dispositivo potrà poggiare direttamente su un dock di ricarica magnetica, permettendo di trasformare il tablet in dock per la Smart Home. Collocato nel dock, il dispositivo si trasforma in una sorta di Nest Hub Max, e potrà essere sfruttato per fare domande Google Assistant e controllare la domotica con l’app Home. La funzionalità ricorda un po’ quelle già integrate da Amazon nei tablet Fire, utilizzabili alla stregua di smart display Echo Show con l’uso dei dock di ricarica di Amazon.

Il dock di ricarica consente al tablet di rimanere attivo, e di sfruttarlo tutto il giorno. Rose Ya, ha spiegato: «Pixel Tablet sarà supportato da una dock di ricarica magnetica con altoparlanti che permetterà di tenere il dispositivo in carica 24 ore al giorno, permettendo di usufruire delle migliori caratteristiche di uno schermo smart direttamente su un tablet. Pixel Tablet è progettato per una transizione senza soluzione di continuità nel passare dall’essere uno smart display casalingo ad un dispositivo di intrattenimento che è possibile portare ovunque, rendendolo uno dei più versatili tablet, in grado di adattarsi facilmente alle vostre esigenze».

Tablets are at home 80% of the day—so we set out to reimagine what a tablet can be.#GooglePixelTablet + Charging Speaker Dock coming 2023¹ ✨ 🎵 Enhanced audio

🗣️ Hands-free help w/ #GoogleAssistant²

🖼️ Dock photo display

🔋 Always ready#MadeByGoogle ¹,²See video for info pic.twitter.com/J3nScV0Evm — Made by Google (@madebygoogle) October 6, 2022

Il sistema operativo integrato è ovviamente Android con interfaccia Material You personalizzabile, e Google ha già fatto sapere di accordi per lo sviluppo di app che si adatteranno al display più grande rispetto a quello dei vari smartphone.

Il processore sfruttato è il Tensor G2, usato anche sui nuovi Pixel 7. Un rivestimento in nano-ceramica applicato al corpo in alluminio riciclato dovrebbe offrire la sensazione di una finitura in porcellana.

La data di uscita non è stata indicata ma indiscrezioni circolate recentemente riferiscono della commercializzazione entro il prossimo anno. Due i dock magnetici disponibili al momento del lancio (nomi in codice Korlan e Yuzu).

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.