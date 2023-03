iOS 17 non sarà rivoluzionario ma Apple esaudirà le richieste dagli utenti

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferisce che iOS 17 sarà un aggiornamento più importante rispetto a quanto in precedenza previsto da Apple.

A gennaio di quest’anno, Gurman aveva parlato di iOS 17 come di un update con un numero minore di novità rispetto agli anni passati, “limitato” dal fatto che vari sviluppatori a Cupertino sarebbero impegnati sul futuro visore AR/VR.

Ora Gurman riferisce di un cambio di strategia a Cupertino. «Quando Apple ha iniziato a sviluppare iOS 17, l’idea iniziale era di una versione ottimizzata del sistema, focalizzata principalmente sul bug fixing e nel miglioramento delle performance, più che sulla aggiunta di nuove funzionalità (non molto diversamente dall’approccio dell’azienda con Snow Leopard su Mac OS X nel 2009)”, scrive Gurman.

«L’idea era di evitare le problematiche riscontrate inizialmente con iOS 16, aggiornamento ambizioso che ha sofferto di scadenze non rispettate e bug iniziali. Successivamente, nel processo di sviluppo la strategia è cambiata. iOS 17 è ora prevista con migliorie “belle da avere”, anche se non ci saranno miglioramenti rilevanti, tipo la schermata di blocco migliorata dello scorso anno. L’obiettivo del software, nome in codice “Dawn”, è definire molte delle caratteristiche più richiesta degli utenti».

Non è chiaro a cosa Gurman faccia riferimento, ma dovremmo saperne di più nell’ambito dell’annuale conferenza sviluppatori, la WWDC di giugno 2023. Tra le possibilità novità, migliorie relative a CarPlay, a per Siri, al sideloading di app da store alternativi (un passaggio al quale Apple è praticamente obbligata dalla Commissione Europea), il supporto per il visore di Realtà Aumentata/Virtuale, prodotto che secondo molto osservatori vedremo alla WWDC23.