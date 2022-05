Pixel Watch, primi indizi sulle specifiche tecniche

Gli utenti di smartphone Android e solo loro giacché Pixel Watch non sarà compatibile con iPhone – potranno acquistare lo smartwatch rotondo di Google in autunno: non sono ancora note le specifiche tecniche, ma le indiscrezioni fanno riferimento a un Exynos 9110, un chip Samsung che risale al 2018, con l’aggiunta di un co-processore al quale verrebbero affidate alcune attività secondarie.

Ricordiamo che il chip Wear 4100+ di Qualcomm, sfruttato da vari orologi smart, incorpora un processore complementare per tutto ciò che concerne la gestione di funzioni “always-on”, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, notifiche e così via. Non sorprende quindi che Google tragga ispirazione da una combinazione simile per il suo Pixel Watch.

Il dispositivo di Big G dovrebbe offrire 32 GB di spazio di archiviazione, la stessa capacità dei recenti Apple Watch (la serie 3 si accontenta di 8 GB). Per Wear OS dovrebbe essere il primo dispositivo dotato di questa capacità di archiviazione. Tradizionalmente gli orologi della piattaforma hanno un massimo di 16 GB, spazio utile per memorizzare ad esempio brani da YouTube Music e Spotify.

Anche per quanto riguarda la memoria RAM, Pixel Watch dovrebbe offrirne di più rispetto ai dispositivi Wear OS: il sito 9to5Google ipotizza fino a 2GB di RAM. Ricordiamo che Apple Watch Series 7 integra 1GB di memoria RAM.

Infine, tra le specifiche trapelate, anche Pixel Watch dovrebbe offrire la ricarica con un cavo magnetico USB‑C (alla stregua di Apple Watch) ed è Compal – uno dei fornitori di Apple – che si dovrebbe occupare della produzione di questo accessorio. Per le novità presentate in occasione di Google I/O 2022 seguite questo link.

Secondo le ultimissime anticipazioni anche Apple si sta preparando per introdurre Apple Watch edizione Pride 2022 con nuovi cinturini: potrebbero arrivare presto, già tra la fine di questa settimana e la prossima.