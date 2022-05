Apple Watch edizione Pride 2022 è imminente

Negli Apple Store a quanto pare sono arrivati espositori e materiale di marketing che lasciano immaginare l’arrivo di qualche nuovo prodotto: uno dei questi dovrebbe essere la nuova edizione Pride 2022 di Apple Watch e nuovi cinturini per l’indossabile Apple.

Secondo il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg l’arrivo è previsto “alla fine di questa settimana” per i cinturini, mentre Apple Watch editione Pride 2022 dovrebbe già essere disponibile entro la prossima settimana.

Apple ha presentato un primo cinturino Pride nel 2016 ma anche lo scorso anno, in occasione Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, ambito nel quale fu presentato anche un nuovo quadrante dinamico Pride Edition, entrambi disponibili in una gamma di colori ispirati alle tante bandiere Pride che hanno rappresentato la variegata comunità LGBTQ+ nel corso della sua storia.

New Pride version of the Apple Watch should be launching fairly imminently. Marketing materials and updated Watch tables have started arriving at retail stores — for placement next week. Actual new bands should start arriving later this week.

— Mark Gurman (@markgurman) May 23, 2022