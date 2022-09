Pixelmator Pro 3 per Mac, ora con avanzata gestione dei template

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Pro 3.0, ultima versione del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini.

L’ultima versione di Pixelmator Pro integra oltre 200 template e per i social network (storie, Copertina Facebook, immagine del profilo, ecc.), altri dedicati alla stampa e altri ancora per i CV. I modelli sono completamente personalizzabili e lo sviluppatore promette ancora più modelli nei futuri aggiornamenti.

Una funzionalità denominata Smart Replace consente di ottimizzare automaticamente i segnaposto predisposti nei template per le immagini, rimuovendo sfondi e incrementando la risoluzione usando algoritmi di machine‑learning. Interessanti la funzionalità “Brand templates” (la possibilità di creare immagini con lo stesso stile partendo da un template) e “One‑click template recoloring” (per cambiare completamente colori e prototipi con un solo click).

Pixelmator Pro supporta come sempre file SVG, offre funzionalità per la creazione di figure smart, per la gestione di layer (livelli non distruttivi), guide, pennell, tool di ritocco, regolazione avanzata dei colori, testi ed effetti vari e centinaia di funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale e che non si trovano neanche in programmi molti più blasonati.

L’aggiornamento alla versione 3 è gratuito per gli utenti che già dispongono della release precedente. L’app “pesa” 504MB ed è venduta 39,99 euro sul Mac App Store. Pixelmator Pro richiede macOS Big Sur o seguenti. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione trial, utilizzabile per 15 giorni.