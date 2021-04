Pixelmator Pro aggiornato con supporto tabelle LUT

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista), hanno rilasciato un update di Pixelmator Pro 2.08, importante aggiornamento del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini.

L’ultimo aggiornamento integra il supporto per le tabelle LUT, particolari tabelle (una sorta di preset) che consentono di prnedere i colori di una immagine o di un filmato e lcorreggerli secondo valori preimpostati, funzionalità che cosnentono di lavorare per ottenere determinati effetti lavorando su valori come saturazione, contrasto e luminosità.

Le LUT non possono normalmente essere modificate ma Pixelmator Pro può sfruttare il machine learning per consentire di trasformare le tabelle in modifiche ai colori che è possibile perfezionare nell’app. Ora è possibile trascinare tabelle LUT ed effettuare il browsing delle tabelle con tanto di anteprima in tempo reale.

Nella versione 2.08 (qui tutti i dettagli) le impostazioni relative ai colori possono essere esportate come LUT, da usare ad esempio con Final Cut Pro e altre applicazioni di video editing.

Final Cut Pro X offre set completo di strumenti per il colour grading, incluse ruote colore, curve di colore, curve di tonalità/saturazione e LUT personalizzate. Questi strumenti possono essere abbinati alle funzioni professionali di correzione del colore in Final Cut Pro e sono disponibili anche in Motion per perfezionare l’aspetto di titoli e grafica motion.

Pixelmator Pro 2.0 supporta nativamente sia i Mac con CPU Intel, sia i Mac con CPU M1 di Apple. L’ultima relesase richiede macOS 10.14.4 o versioni seguenti, “pesa” 280,2 MB ed è in vendita a 43,99 euro sul Mac App Store.