Su Windows 10 arriverà l’audio AAC Bluetooth

Microsoft ha previsto il supporto per l’Advanced Audio Coding (AAC) via Bluetooth in un prossimo aggiornamento di Windows 10, opzione che fornirà agli utenti Windows maggiore scelta per cuffie e speaker Bluetooth.

A riferirlo è The Verge, spiegando che Windows da tempo supporta SBC e AptX via Bluetooth e che il supporto per l’Advanced Audio Coding (AAC) over Bluetooth, offrirà maggiore qualità audio con AirPods e piattaforme quali iTunes e Apple Music.

Microsoft prevede di aggiungere il supporto all’AAC con il prossimo aggiornamento di Windows, e gli utenti iscritti al programma Windows Insiders (programma che consente di iscriversi per ricevere in anteprima versioni ancora in sviluppo del sistema operativo) possono testare la nuova funzionalità con la Preview Build 21370.

Oltre al supporto AAC, Microsoft ha semplificato la modalità di funzionamento dei profili Bluetooth, rendendo più semplice per gli utenti usare un solo dispositivo, senza bisogno di cliccare su più punti nell’interfaccia.

L’AAC è un formato “lossy”, a bassa perdita di qualità da compressione.creato dal consorzio MPEG e incluso ufficialmente negli standard MPEG-2 ed MPEG-4, progettato per essere il successore del formato MP3. AAC in genere può fornire una migliore qualità audio a parità di fattore di compressione rispetto al predecessore. E’ il formato audio standard per YouTube, iPhone, iPod e iPad, Nintendo DSi, Nintendo 3DS, iTunes, PlayStation 3; è supportato su PlayStation Vita, Wii, su smartphone Android e molti altri.