Pixelmator Pro per Mac ora con completo supporto di AppleScript

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno annunciato un importante aggiornamento per Pixelmator Pro. La versione 1.8, nome in codice Lynx, integra il completo supporto di AppleScript, il potente sistema di sistema di scripting integrato in macOS.

AppleScript, lo ricordiamo, consente controllare applicazioni ed automatizzare l’esecuzione di vari comandi, usando un linguaggio semplice. Pixelmator Pro è scrivibile (il termine con il quale si indicano i comandi supportati da AppleScript) e il limite di ciò che è possibile fare è solo l’immaginazione, impostando l’esecuzione automatica di script e azioni. È ad esempio possibile fare in modo che un evento, ad esempio apertura, salvataggio o esportazione di un file attivi un’azione in AppleScript, sfruttando il linguaggio di scripting per automatizzare l’esportazione e l’ottimizzazione di centinaia o migliaia di immagini, modificare colori, copiare testi da un foglio elettronico e incollarli in oggetti delle immagini Pixelmator e molto, molto altro.

Per integrare il supporto ad AppleScript gli sviluppatori di Pixelmator Team hanno collaborato con Sal Soghoian, leggendario guru dei sistemi di automazione che ha lavorato per 20 anni in Apple in qualità di Product Manager of Automation Technologies, occupandosi di tecnologie quali esponsabile dello sviluppo di varie tecnologie di automazione Apple, incluse quelle relative alla CLI (Command Line Interface) UNIX, Apple Events, JavaScript, AppleScript, Automator, Apple Configurator, il supporto allo scripting di Foto, iWork, Finder, Mail e altri software Apple.

Sal Soghoian, afferma che il supporto AppleScript in Pixelmator Pro è una svolta in grado di rende “questa meravigliosa app un componente essenziale per il flusso di lavoro di tutti”. A questo indirizzo è possibile trovare un tutorial con una rapida panoramica di AppleScript, alcuni script di esempio e link a risorse utili.

L’aggiornamento di Pixelmator Pro è gratuito; per i nuovi utenti nel momento in cui scriviamo è in vendita a 30,99 euro sul Mac App Store. Il requisito minimo è macOS 10.13 o versioni più recenti.