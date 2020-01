Tornano gli Airpods 2 e sono al super-minimo di prezzo: solo 130 €

Gli AirPods 2 sono al prezzo minimo storico: 130 euro, più basso (anche se non di molto) rispetto a quello visto per il Black Friday e poco prima di Natale e persino più basso del più… basso mai visto: 133 euro

Gli AirPods 2 rappresentano una evoluzione del precedente modello e rispetto alle AirPods originali, presentate nel 2017 hanno un nuovo processore H1, funzionano con Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Per il resto funzionano esattamente come i precedenti (e per alcuni aspetti anche come le AirPods Pro): sono perfetti per iPhone cui sia abbinano in maniera trasparente, hanno funzioni automatiche di riproduzione e stop.

Rispetto agli AirPods Pro sono privi di sistema di soppressione attiva del rumore e non hanno i gommini per adattarsi al cavo auricolare. Per avere informazioni su tutte le differenze tra AirPods Pro e quelle in sconto abbiamo un articolo che vi fornisce ogni dettaglio.

L’occasione di sconto è importante ed è inutile sottolinearlo. Questi auricolari sono state un prodotto top del Natale ed Amazon ne ha venute tantissime proprio grazie allo sconto; successivamente sono andati esauriti e solo adesso tornano disponibili ad un prezzo eccezionale, il più baso che abbiamo mai visto da un rivenditore autorizzato Apple (e anche in verità da rivenditori non autorizzati che abbiano un minimo di affidabilità). 130 euro è uno sconto del 26% rispetto al prezzo ufficiale e rappresenta un risparmio di quasi 50 euro rispetto ai 179,90 € del prezzo ufficiale.

