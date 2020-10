PIXMA PRO-200, la stampante fotografica A3+ veloce

Canon ha presentato PIXMA PRO-200, una stampante a colori A3+ pensata per gli appassionati di fotografia che muovono i loro primi passi nel mondo della stampa fotografica. Questa stampante è compatibile con un’ampia gamma di supporti di diversi formati e texture ed è in grado di produrre stampe vivide non solo da PC ma anche da smartphone e tablet, rendendo il tutto molto più intuitivo e immediato.

Questa nuova stampante, che sostituisce la PIXMA PRO-100S, stampa fino al formato A3+ ed è dotata di un nuovo sistema a 8 inchiostri dye (la gamma di colori è stata migliorata in tre aree: rosso, blu e nero) per stampe dai neri profondi e dai colori vivaci. La capacità di stampare in soli 90 secondi consente ai fotografi di godere di un flusso di lavoro ottimizzato e di dare immediatamente vita ai loro scatti.

PIXMA PRO-200 è dotata di un ampio display da 3 pollici per gestire facilmente il processo di stampa, dal controllo dei livelli di inchiostro alle altre impostazioni della stampante, ed eventualmente è possibile appoggiarsi al software Canon Professional Print & Layout per ottimizzare l’intero processo, dallo scatto alla stampa. Questo software viene fornito gratuitamente insieme alla stampante consente di ottenere una corrispondenza colore ottimale tra schermo e stampa. E’ anche compatibile con una serie di programmi di terze parti, tra i quali Adobe Lightroom e Photoshop tramite il plug-in Canon Professional Print & Layout.

Come dicevamo in apertura, PIXMA PRO-200 è anche compatibile con la connettività mobile e WiFi ed è dotata di una funzione di correzione dell’inclinazione della carta, che corregge l’allineamento di qualsiasi tipo di supporto. E’ in grado di stampare senza bordi su carta fine art, glossy e su un’ampia gamma di formati fino all’A3+, oltre che su supporti di lunghezza personalizzata fino a 39 pollici. E’ anche compatibile con la nuova carta Premium Fine Art Rough (FA-RG1) di Canon.

Con PIXMA PRO-200 i fotografi possono scaricare i profili ICC dei principali produttori di carta, per realizzare stampe di livello superiore. Possono inoltre scaricare i modelli dal sito Creative Park per realizzare biglietti di auguri e altre creazioni artistiche. La stampante è molto leggera (solo 14,1 kg) ed è del 15% più piccola rispetto al modello precedente, quindi si posiziona facilmente in qualsiasi scrivania, da quella di casa a quella di un piccolo studio.

Sarà disponibile a partire da novembre al prezzo di 499 euro. Nella confezione di acquisto sono già contenute 8 cartucce di inchiostro piene per cominciare ad usarla fin da subito e senza costi aggiuntivi.