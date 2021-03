Apple TV+, a Los Angeles pizza gratis per il finale di stagione di “Servant”

Per celebrare il finale di stagione di “Servant” su Apple TV+, Apple ha stretto una partnership con due pizzerie di Los Angeles che prevede per questo weekend la consegna di pizze gratis tramite Grubhub (una piattaforma per l’ordinazione e consegna di cibo). Gli abitanti di Los Angeles, riferisce 9to5Mac, potranno ordinare la pizza gratuita dai ristoranti Gjelina o Milo & Olive.

“Servant” è un thriller psicologico diretto dal regista nominato agli Oscar M. Night Shyamalan, che racconta la storia di una coppia di Filadelfia in lutto dopo che un’orribile tragedia ha creato una spaccatura nel loro matrimonio e ha permesso a una forza misteriosa di entrare nella loro casa. La serie è stata creata da Tony Basgallop, produttore esecutivo e scrittore nominato ai British Academy of Film and Television Arts.

Nella seconda stagione di “Servant”, il personaggio principale lancia una sua pizzeria denominata “Cheezus Crust”; la promozione di Apple TV+ dovrebbe essere dunque un omaggio legato a questo evento.

The Turners launch Cheezus Crust, a pizza delivery service, in Season 2 of @Servant. To celebrate the finale, we’re bringing free pizza to LA exclusively on @grubhub this weekend. Starting today at 5PM PST.@Gjelina: https://t.co/7T43XbSOXQ@MiloandOlive: https://t.co/jhiwr3BGgt pic.twitter.com/A5uqSqtjrn — Apple TV (@AppleTV) March 19, 2021

È possibile selezionare la “Servant’s Cheezus Crust Pizza” su Grubhub: la pizza in questione è fatta con salame di anatra, porri caramellati, funghi shimeiji, funghi nameko, mozzarella e timo. La pizza in questione costa 30$ ma con la promozione in corso è possibile averla gratis. La promozione è valida fino a domenica 21 marzo; la disponibilità è limitata fino a esaurimento scorte.

