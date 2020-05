La serie “Servant” su Apple TV+ non ha plagiato il film di Francesca Gregorini

La causa che accusava Apple e il regista M. Night Shyamalan di plagio per la serie “Servant” è stata archiviata. Un giudice federale ha respinto la causa per plagio intentata da Francesca Gregorini, scrittrice e regista di “La verità su Emanuel” (The Truth About Emanuel), secondo la quale la serie di Apple è troppo simile al suo film uscito nel 2013. Nel film vi sono alcuni elementi simili a quelli che si vedono in Servant: una coppia introversa e tormentata per un segreto e la baby-sitter sospettosa che nutre una relazione tossica con la madre del bambino che in realtà… è una bambola.

Per la Gregorini nella serie di Apple sono presenti “sorprendenti similarità, personaggi altamente idiosincratici, scene, scelte registiche e modalità narrative” che ricordano il suo film.

A gennaio di quest’anno la Gregorini aveva deciso di agire in via legale e il giudice ha infine deciso che la serie TV non è abbastanza simile al film per permettere l’avvio di una causa, riferendo inoltre che la Gregorini avrebbe ingigantito le similarità tra i due lavori.

“In sintesi, le presunte similarità tra i due lavori impallidiscono in confronto alle differenze nella trama, nelle tematiche, dialoghi, toni, impostazione, andamento, personaggi e sequenze di eventi, e la Corte ritiene pertanto che le opere in questione non sono sostanzialmente simili dal punto di vista giuridico”, si legge nella sentenza citata da Variety.

Shyamalan e i creatori di Servant hanno sempre affermato che la serie in questione era in fase di sviluppo prima dell’arrivo del film “La verità su Emanuel”. La Gregorini aveva chiesto danni non quantificati e un’ingiunzione per impedire la distribuzione di Servant.

