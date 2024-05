PlayStation VR2, Sony lavora all’adattatore per computer

Pubblicità

C’era da aspettarselo: negli ultimi mesi Sony ha reso noto di voler portare molti dei suoi giochi più importanti su PC e allora, perché non adottare la stessa strategia con l’hardware? Peraltro, Sony aveva già promesso all’inizio di quest’anno che avrebbe liberato la realtà virtuale di PlayStation VR2 dai vincoli di PS5, permettendo agli utenti di utilizzare il visore anche su PC. Adesso si ha un quadro più chiaro su come questo potrebbe avvenire.

Sembra che l’azienda stia finalmente lavorando su un adattatore per far funzionare il visore su PC. Un documento coreano recentemente scoperto dall’appassionato di realtà virtuale e mista Brad Lynch, come riportato da The Verge, indica che la compagnia ha già creato un tale dispositivo. Non ci sono dettagli su come funzionerà, su come appare o su quanto costerà, ma conferma le precedenti indicazioni che il visore avrebbe una connessione cablata per funzionare su PC.

Non è chiaro quale tipo di connettività stia considerando Sony per associare il visore al PC. A differenza del suo predecessore, PS VR2 si collega alla PS5 con un singolo cavo USB-C, mentre i visori Meta Quest utilizzano una connessione USB 3 per il gaming su PC. Sony potrebbe valutare l’uso di porte DisplayPort o HDMI per migliorare la fedeltà dell’immagine.

L’azienda spera che il supporto per PC aiuterà a incrementare le vendite del visore, che al momento non ha riscosso poi tanto successo. Lo scarso risultato non è certamente addebitabile all’hardware, che è davvero eccellente, ma alla carenza di software in grado di sfruttarlo. Su PC, invece, la libreria di titoli potenzialmente validi sarebbe ben più ampia.

Attualmente, il listino ufficiale di PS VR2 è scontato di 100 euro, e si trova a 499 euro o 549 euro con il gioco Horizon Call of the Mountain, anche sulle pagine di Amazon.

