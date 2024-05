Iliad celebra sei anni in Italia con piani e offerte super

Pubblicità

La rivoluzione iliad in Italia dal 2018 è nata dall’ascolto delle esigenze degli utenti e del mercato: l’operatore compie sei anni nel Bel Paese e la mission non è cambiata, così per celebrare l’anniversario arrivano sei nuovi piani e offerte sempre più ricche di GB, sempre con condizioni di trasparenza e chiarezza, oltre che con prezzo bloccato per sempre.

Iliad ha mantenuto le promesse e gli Italiani hanno apprezzato, tanto che il conteggio degli utenti ha superato la soglia degli 11 milioni ed è in continua, costante crescita. Altri ne arriveranno anche grazie alle nuove offerte e piani.

Offerte Flash

Si parte con le offerte mobile voce e dati Flash 150, Flash 200 e Flash 250 tutte con inclusi minuti di chiamate e SMS illimitati:

Iliad Flash 150 costa 7,99 euro al mese per 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, più 9GB di traffico dati in roaming in Europa.

costa 7,99 euro al mese per 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, più 9GB di traffico dati in roaming in Europa. L’offerta Flash 200 costa 9,99 euro al mese include 200GB di traffico dati in 4G, 4G+ e anche 5G (dove disponibile), mentre per il roaming in europa sono inclusi 11GB di traffico dati.

costa 9,99 euro al mese include 200GB di traffico dati in 4G, 4G+ e anche 5G (dove disponibile), mentre per il roaming in europa sono inclusi 11GB di traffico dati. Infine l’offerta Flash 250 costa 11,99 euro al mese per 250§GB di traffico dati in 4G, 4G+ e anche 5G, più 13 GB di traffico roaming in Europa.

Tutte le Offerte Flash hanno un costo di attivazione di 9,99 euro e sono disponibili non solo per nuovi utenti iliad, ma anche per chi è già cliente e desidera aumentare i GB di traffico. Attenzione alle scadenze delle offerte: salvo future proroghe dell’operatore Flash 150 e Flash 200 rimarranno disponibili fino alle ore 17 del 27 giugno, mentre Flash 250 si potrà sottoscrivere fino alle ore 17 del 31 luglio.

Piano iliad Domotica

Le novità per i primi sei anni di iliad in Italia non si fermano qui, debutta infatti il primo piano iliad pensato per la Domotica, per connettere dispositivi per la casa smart, utile per antifurto, sicurezza e in generale utile per oggetti connessi e dispositivi installabili in esterni. Costa 1,99 euro al mese e include 200 MB di traffico dati in 4G e 4G+, altri 200 GB di dati in Europa, oltre a 50 minuti di chiamate e 100 SMS: anche in questo caso il costo di attivazione è di 9,99 euro.

Piani Dati

Per gli utenti che necessitano solo dati e solo voce iliad rinnova le proprie offerte:

Iliad Dati 350 include ben 350GB di traffico dati in 4G e 4G+ più 16GB per il roaming in Europa. In caso di necessità è possibile effettuare chiamate e inviare SMS pagando 0,28 euro al minuto e 0,28 euro per ogni SMS.

Il piano Iliad Voce costa 4,99 euro al mese include minuti di chiamate e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia e anche in Europa. Il traffico dati è limitato alle emergenze è di 40MB, più altri 40MB in roaming in Europa.

Più GB per iliadbusiness Giga 300 ma il prezzo non cambia

Finora gli utenti aziendali iliadbusiness disponevano di 220 GB di traffico dati mensile, che ora l’operatore aumenta a 300GB senza alcuna variazione di prezzo che rimane di 11,99 euro più IVA al mese. L’offerta include minuti di chiamate e SMS illimitati, ulteriori 16GB di traffico dati in Europa, alta 5G per oltre 30 nazioni Extra UE, inclusi gli USA.

I nuovi utenti la possono già sottoscrivere, invece chi è già cliente iliadbusiness si vedrà attivare il nuovo piano in automatico a partire dal primo rinnovo successivo al 29 giugno, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo. Ricordiamo che iliadbusiness include assistenza dedicata 24 ore al giorno, tutti i giorni, più l’opzione di tenere attive le SIM solo quando necessario, ideale per attività stagionali o di sospenderle fino a 24 mesi.

