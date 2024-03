PlayStation VR2 non vende, Sony ferma la produzione

Dopo aver prodotto più di due milioni di unità del suo ultimo visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 (PS VR2), Bloomberg riporta che Sony ha deciso di mettere in pausa la produzione dello stesso per cercare di smaltire l’attuale inventario invenduto.

Ricordiamo che PlayStation VR2 è stato lanciato lo scorso febbraio al prezzo di 649 euro, come dispositivo accessorio da collegare a PlayStation 5, ma i dati IDC suggeriscono che le spedizioni sono diminuite ogni trimestre dal lancio.

Bloomberg suggerisce che il problema sia la mancanza di contenuti per il visore. PSVR2 è compatibile con una manciata di giochi AAA, tra cui Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e alcuni titoli della serie Resident Evil, oltre a una serie di titoli minori.

Ad incidere nelle scarse vendite, certamente, anche il prezzo del visore, che comunque si mantiene sempre piuttosto alto, anche se a volte reperibile con un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello ufficiale di listino. In ogno caso basti pensare che costa più della PS5 stessa. Bloomberg osserva che anche Meta e Apple hanno affrontato problemi simili legati ai contenuti con i loro visori.

Oltre a mettere in pausa la produzione del visore, i recenti licenziamenti Sony hanno colpito i team che hanno lavorato ai titoli VR. Ad esempio, è stato chiuso London Studio e lo sviluppatore dietro Horizon Call of the Mountain. Non solo, anche lo studio Firesprite è stato anch’esso colpito dalla stessa sorte. Peraltro, si prevede che i licenziamenti avranno un impatto su circa 900 dipendenti di Sony, pari all’8% del suo totale di dipendenti.

Nel tentativo di aumentare la quantità di contenuti disponibili per il suo visore, Sony ha recentemente annunciato di testare il supporto per PC, offrendo “la possibilità per i giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC”. Al momento non è chiaro quanto diffuso potrebbe essere il supporto del visore per i titoli PC, ma si tratta comunque di una notizia che fa ben sperare, anche se sarà necessario attendere ancora un po’ prima di notizie più specifiche.

