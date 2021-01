Plex Arcade è un servizio in abbonamento per vecchi giochi

Plex – nota per il servizio che consente di sfruttare lo streaming di film, serie TV o musica da computer e dispositivi vari collegati in rete – ha annunciato un servizio in abbonamento per lo streaming di videogiochi retrò che consente di giocare a vecchi titoli, alcuni dei quali ottenuti in licenza dagli sviluppatori originali.

Si tratta di giochi vecchia scuola (cose tipo Centipede, Super Breakout e Missile Command) per Atari (Atari 2600, Atari 5200 e Atari 7800), Sega (Genesis, Game Gear, Master System, 32X) e Nintendo (NES, Super NES, N64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance).

Il servizio (qui alcuni dettagli e qui le FAQ) permette di giocare a classici del mondo dei giochi ed è disponibile in abbonamento per utenti di Windows e maCOS con un account Plex. Il costo è di 4,99$ al mese che scendono a 2,99$ al mese per i possessori del Plex Pass.

Il servizio offre di serie alcuni giochi Atari pre-installati; altri giochi ancora possono essere installati sul proprio hosting Plex. Per il momento è possibile utilizzare pochi giochi ma molti nuovi titoli dovrebbero arrivare in futuro.

Dopo essere abbonati a Plex Arcade è possibile giocare in streaming da qualsiasi dispositivo. L’app Plex per Apple TV, iPad e iPhone supporta lo streaming dei giochi. È anche possibile usare i giochi direttamente da browser Mac o PC ma solo con Chrome o altri browser basati su Chromium.

È in alcuni casi possibile lo streaming in remoto ma ci sono limitazioni. Il servizio non è ad ogni modo disponibile per Linux e per i NAS che consentono di installare Plex.

Tra le piattaforme supportate ci sono smartphone Android, iPhone e iPad, Apple TV, Android TV e sistemi desktop (sono supportati i Mac con CPU Intel ma, a quanto pare di capire, per il momento non sono supportati i nuovi Mac con CPU M1). Interessante la possibilità di installare ROM ed emulatori esterni per aggiungere ulteriori titolare e la possibilità di sfruttare controller Bluetooth (compresi i controller Dualshock 4 e Xbox utilizzabili da iOS e iPadOS).