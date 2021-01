Apple ha invitato alcuni sviluppatori a un evento online

Apple ha mandato degli inviti via mail ad alcuni sviluppatori, invitandoli a partecipare ad eventi mirati e approfondire come sfruttare funzionalità di iOS, iPadOS, macOS, come widget e App Clips.

L’evento “Building Great Widget Experiences” è dedicato alla creazione dei widget, si svolgerà il 1° febbraio e offre agli sviluppatori la possibilità di imparare nuove tecniche per creare widget per le app. Due diversi evento sono previsto per il 15 febbraio. Il primo è denominato “Bring Your ‌iPad‌ App to Mac” e il secondo è denominato “Building Great App Clip Experiences”. Come i nomi lasciano intuire, nel primo caso si tratta di un evento che permette di approfondire argomenti dedicati al porting di app da iPad al Mac sfruttando la tecnologia Catalyst in Xcode.; il secondo evento è dedicato alla funzione app Clip di iOS 14 (un’app clip, lo ricordiamo, è una piccola parte di un’app che consente agli utenti di eseguire vari azioni in modo rapido, senza scaricare un’app vera e propria).

Gli sviluppatori invitati a partecipare a questi eventi possono fare domande, sulla falsariga degli eventi che si svolgono nell’ambito della WWDC (l’annuale conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori). Eventi all’infuori della WWDC non sono una novità: in passato sono stati predisposti eventi dedicati ad altre funzionalità di iOS e maCOS; l’ultimo eventoi di questo tipo era stato predisposto ad aprile dello scorso anno per illustrare dettagli sulle funzionalità dedicate all’Accessibilità.

Apple invite developers to a session on “building great widget experiences”. pic.twitter.com/jtWuSAxvtI — Simon B. Støvring (@simonbs) January 26, 2021

