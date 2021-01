Con Iliad Express la SIM si compra in negozi e supermercati

E’ arrivato iliad express, il nuovo canale tramite cui è possibile trovare una SIM dell’operatore tra le gift card e le ricariche esposte presso le più note catene di supermercati e ipermercati, negozi di elettronica e librerie. Si aggiunge quindi una nuova opzione alla rete distributiva dell’azienda, che vede così aumentare le proprie modalità di acquisto di una SIM.

Quando si fa la spesa, mentre si sta acquistando un libro o un caffè, al momento del pagamento in cassa si riceve uno scontrino sul quale viene posto il PIN da utilizzare per attivare la SIM in pochi passaggi, direttamente online dall’area dedicata sul sito Iliad.

Al momento con Iliad Express è possibile sottoscrivere l’offerta GIGA 70, quella lanciata a fine dicembre che offre 70 GB di traffico dati in 4G (con 5G incluso, dove disponibile), minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro per sempre e per davvero, senza limiti di velocità, con zero vincoli e zero costi nascosti (trovate maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato).

La rete di distribuzione Iliad, come dicevamo, attualmente conta oltre 1.300 Simbox diffuse in tutta Italia tra i 18 iliad Store, gli oltre 500 iliad Corner e la rete iliad Point con più di 600 punti Snaipay attivi presso tabaccherie, edicole e bar. A partire da oggi, verranno progressivamente attivati centinaia di punti vendita tra supermercati, ipermercati, negozi di elettronica di consumo e librerie: i più vicini possono essere individuati tramite lo Store Locator disponibile sul sito iliad.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

