Plex può saltare i crediti in serie TV e film

Plex offre adesso la possibilità di saltare intro e crediti, un po’ come accade con Netflix che permette di soldare le sigle delle serie TV, per passare subito al succo. Il servizio multimediale in streaming ha introdotto la nuova funzione “Skip Credits”, un paio di anni dopo che una funzione simile ha debuttato per le intro, e appare come un pulsante nell’angolo in basso a destra dello schermo. In questo modo, proprio nel momento in cui appaiono i crediti della puntata, sarà possibile saltare subito a quella successiva.

Questa nuova funzione di rilevamento dei crediti è disponibile in tutto il catalogo di streaming gratuito di Plex, offrendo un’esperienza di visualizzazione simile a quella di Netflix e altri servizi streaming. E’ possibile abilitarlo anche per la propria collezione personale di contenuti, a patto di avere un abbonamento Plex Pass, che costa 5 dollari al mese, o 40 all’anno.

La società ha affermato di aver sviluppato la propria tecnologia Skip Credits addestrando un algoritmo di apprendimento automatico per essere in grado di rilevare marcatori come testo e fotogrammi scuri. Ammette che la funzione potrebbe avere ancora qualche incertezza e potrebbe non funzionare come previsto, ma ha precisato che i casi di malfunzionamento “dovrebbero essere pochi e lontani tra loro”.

Per abilitare la funzione “Salta crediti” per la propria collezione è necessario avere l’ultimo Plex Media Server ed eseguire “Analyze” su tutta la libreria. Plex analizzerà quindi la collezione, anche come attività pianificata e ogni volta che verranno aggiunti nuovi media, al fine di identificare quando iniziano i crediti in spettacoli e film.

Dal momento che l’analisi delle librerie degli utenti per rilevare i crediti finali utilizza molta potenza di elaborazione – e “tutta quell’elaborazione non è economica” – Plex ha costruito un repository basato su cloud in cui memorizzerà i risultati degli utenti

Solo così, continua a spiegare la società, sarà possibile ottenere risultati in pochi secondi se si ha bisogno di fare un’installazione pulita o di ricostruire l’intera libreria.

Se volete sapere come installare Plex su un NAS potete leggere la nostra guida. Come dicevamo tra le pagine di Macitynet c’è anche la recensione di Plex e il link per scaricare l’app per Mac e Windows, che resta ancora una valida alternativa per accedere all’intera piattaforma di Plex anche dall’Italia, semplicemente collegando il computer al televisore. Un’altra opzione potrebbe essere l’uso in combinazione con Nvidia Shield, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita con una recensione.