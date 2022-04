Plex Discover è la guida universale per la TV in streaming

Plex

NLa piattaforma di gestione dei media Plex annuncia la nuova funzione Discover progettata per rendere più facile agli utenti la ricerca di ciò che vogliono guardare attraverso diversi servizi di streaming. Con Discover, i clienti possono aggiungere qualsiasi programma TV o film nella propria lista dei preferiti Plex Watchlist e ricevere informazioni su dove trovarlo.

La funzione informerà gli utenti su quale servizio di streaming trasmette il contenuto prescelto: se l’utente ha un abbonamento a quel servizio, il contenuto può essere guardato direttamente da Plex. È simile a come funziona l’app Apple TV, ma è più universale perché non richiede un dispositivo Apple e funziona anche con tutti i principali servizi di streaming, Netflix incluso. Una funzione simile può essere rintracciata anche su Just Watch, un servizio che, per l’appunto, indica all’utente dove viene trasmesso il film ricercato.

Per aggiornare la piattaforma al supporto della nuova sezione Discover, Plex sta introducendo anche Plex Universal Watchlist, che è una lista tutto in uno dei preferiti che permette ai clienti di tenere traccia di tutto ciò che vogliono guardare, indipendentemente dal servizio di streaming. La Universal Watchlist mostrerà i nuovi titoli disponibili degli spettacoli che sono ancora in onda e consentirà agli utenti di sapere dove sono disponibili i contenuti che vogliono guardare.

Plex afferma che il suo nuovo set di funzionalità ha lo scopo di trasformare Plex in un hub unico per tutti i contenuti multimediali. Oltre a supportare watchlist e contenuti dai servizi di streaming, Plex offre una selezione di programmi TV e film gratuiti e supportati dalla pubblicità, oltre a supportare librerie multimediali personali e contenuti live.

Maggiori informazioni su Discover e Universal Watchlist sono disponibili sul sito web Plex. Ricordiamo che Plex è gratuito, ma le funzionalità di gestione dei media personali aggiornate richiedono il pacchetto Plex Premium da 4,99 dollari al mese, circa 4,50 euro.

Se volete sapere come installare Plex su un NAS potete leggere la nostra guida. Come dicevamo tra le pagine di Macitynet c’è anche la recensione di Plex e il link per scaricare l’app per Mac e Windows, che resta ancora una valida alternativa per accedere all’intera piattaforma di Plex anche dall’Italia, semplicemente collegando il computer al televisore. Un’altra opzione potrebbe essere l’uso in combinazione con Nvidia Shield, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita con una recensione.