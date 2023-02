Amplitube Tonex, il pedale AI con USB è il Santo Graal dei chitarristi

Questa volta IK Multimedia ha fatto il miracolo: per i chitarristi il nuovo pedale Tonex firmato Amplitube promette di cambiare per sempre l’uso dei suoni indipendentemente da dove si sta suonando: in casa, in studio o sul palco, la pedaliera si può così finalmente ridurre a questo solo strumento – o al massimo due se lo si collega in parallelo ad un pedale d’espressione.

Con il software TONEX incluso, i chitarristi possono acquisire e modellare la propria attrezzatura e attingere agli illimitati modelli di tono creati dall’utente e da utilizzare poi con il pedale.

Più di un semplice pedale, è un ecosistema di suoni completo di hardware, software e app per trasportare i suoni ovunque. Così da rari amplificatori vintage ai rig più moderni, questo strumento può memorizzare fino a 150 preset Tone Model alla volta e viene fornito con oltre 1.000 modelli Premium Tone del software TONEX MAX incluso. Non solo: questo strumento offre l’accesso al ToneNET, dove sono già presenti oltre 6.000 Tone Models in più, in crescita ogni giorno, tutti gratuiti.

I preset possono essere facilmente organizzati, archiviati e trasferiti ai banchi del pedale per poi essere richiamati in un click durante concerti o sessioni di registrazione.

In definitiva è una soluzione intelligente e conveniente per viaggiare e suonare con i migliori rig: il video qui sotto ne rende ben chiare le potenzialità.

Le caratteristiche audio sono di fascia alta: parliamo di un’elaborazione a 24 bit, 192 kHz, e un’ampia risposta da 5 Hz a 24 kHz e 123 dB di gamma dinamica. Tutto questo come dicevamo si combina con le tecnologie AI Machine Modeling che simulano il suono e il comportamento dei veri amplificatori talmente bene da risultare indistinguibili dalla realtà.

Dove comprare

Progettato e prodotto in Italia, il pedale TONEX è costruito con un telaio in alluminio anodizzato «in grado di resistere ad anni di abusi nei tour». L’uscita stereo può anche essere configurata come mono con e senza la cabina sim.

Chi intende comprarlo lo trova nel negozio online di IK Multimedia e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 399,99 € IVA esclusa e include i software AmpliTube 5 e TONEX MAX.