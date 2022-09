POCO M5 e M5s puntano a giochi e intrattenimento

POCO presenta i nuovi POCO M5 e M5s che puntano al divertimento in mobilità, quindi pensati per il gaming. Ovviamente si tratta di terminali low cost. Ecco prezzi e caratteristiche.

Annunciati con il motto “all-in fun” POCO M5 e POCO M5s, sono pensati per il divertimento. In particolare, il modello M5 è pensato per chi ama giocare quotidianamente, mentre POCO M5s offre un’esperienza di entertainment bilanciando le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo.

POCO M5

Il primo dei due dispositivi è equipaggiato con il chipset MediaTek Helio G99, costruito tramite un processo produttivo di livello flagship a 6nm. Si tratta di un chipset CPU octa-core, con due Cortex-A76 ad alte prestazioni e frequenza fino a 2,2GHz insieme a una GPU Arm Mali G57. Supporta il Game Turbo 5.0 che controlla e ottimizza in modo intelligente la CPU, la GPU e la memoria.

E’ dotato, inoltre, di un display DynamicSwitch con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, che può cambiare dinamicamente il refresh rate del display. Durante il gioco, si adatta a un refresh rate molto veloce per i giochi ad alto numero di fotogrammi, mentre può passare a una frequenza ridotta per la riproduzione video o per la lettura.

Lo schermo è un DotDrop Full HD+ da 6,58 pollici, e offre un touch sampling rate da 240Hz. A livello multimediale M5 è dotato di una fotocamera principale da 50MP, un sensore da 2MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2MP per primi piani d’effetto. Quanto ad autonomia, invece, propone una batteria da 5.000mAh con ricarica da 18W.

POCO M5s

Questo terminale punta principalmente sul comparto fotografico e video, con la sua quadrupla fotocamera posteriore in grado di registrare video 4K a 30 fotogrammi al secondo. Include una fotocamera principale da 64MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP. Dispone, inoltre, di due sensori da 2MP per il rilevamento della profondità.

POCO M5s è dotato di un display DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici Full HD+, mentre dal punto di vista sonoro monta doppi altoparlanti. Sotto al cofano un processore MediaTek Helio G95 e una batteria da 5.000mAh, che garantisce fino a 12 ore di intrattenimento.

Prezzi e disponibilità

POCO M5 verrà proposto in tre colori, Black, Green e Yellow. Sarà inoltre disponibile in due varianti acquistabili a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre:

● 4GB+64GB: prezzo di vendita consigliato a €189,90

● 4GB+128GB: prezzo di vendita consigliato a €209,90

POCO M5s verrà proposto in tre colori, Grey, White e Blue. Sarà inoltre disponibile in due varianti disponibili a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre:

● 4GB+64GB: prezzo di vendita consigliato a €209,90

● 4GB+128GB: prezzo di vendita consigliato a €229,90

Per il lancio saranno disponibili in offerta:

POCO M5

● La versione 4GB +64GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà disponibile a €169,90.

● La versione 4GB +128GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a €189,90.

POCO M5s

● La versione 4GB +64GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a €189,90 tramite i canali ufficiali.

● La versione 4GB +128GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà disponibile a €209,90 tramite i canali ufficiali.