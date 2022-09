Anker a IFA 2022 con cuffie, stampante 3D e super batterie

Anker è presente a IFA 2022 con numerosi accessori e dispositivi, tra cui nuove cuffie, e prese da muro con alimentatori GaN: in questo articolo trovate la fotogalleria delle novità che il marchio ha messo in mostra alla kermesse di Berlino.

Anzitutto, nel settore audio Anker ha presentato due nuove cuffie Soundcore. Si tratta, in particolare delle Space Q45 e degli auricolari Space A40. SoundCore Space Q45 sono le cuffie over-ear adatte per lunghe sessioni di musica, grazie al loro design di alta qualità che accoglie l’orecchio in modo davvero confortevole.

Sono progettate con accenti in alluminio e offrono standard LDAC e certificazione “Hi-Res Wireless Audio”. Ciò è garantito dai driver a membrana in metallo e ceramica da 40 mm, a doppio rivestimento, che consentono bassi potenti, medi chiari e alti estremi.

Quattro microfoni bloccano i rumori per una cancellazione attiva del rumore (ANC) ottimale. Non manca, ovviamente, la modalità trasparenza che può essere impostata con la pressione di un pulsante, e con la presenza dell’intelligenza artificiale che regola automaticamente l’intensità dell’ANC in base al livello di rumore ambientale. Al loro interno anche una batteria che dura fino a 50 ore, mentre senza la cancellazione del rumore arriva a toccare il tetto delle 65 ore.

Sono già disponibili all’acquisto su Amazon al prezzo di 149,99 euro.

Ancora, in mostra a Berlino anche i nuovi auricolari Soundcore Space A40, che utilizzano sempre la tecnologia ANC con driver da dieci millimetri: sei microfoni portano a ridurre il rumore fino al 98% anche in situazioni frenetiche.

Le cuffie True Wireless Stereo (TWS) durano 10 ore con una singola carica e 50 ore con la custodia di ricarica. Space A40 sono presentati come gli auricolari senza fili più piccoli della linea Soundcore fino ad oggi e si adattano a qualsiasi orecchio grazie al design ergonomico e ai cinque adattatori inclusi.

Già disponibili su Amazon sia acquistano a 99 euro.

AnkerMake M5

L’ IFA 2022 di Berlino è stata anche l’occasione per dare i natali alla prima stampante 3D di Anker. Si tratta di AnkerMake M5 che offre elevata velocità di stampa fino a 250 millimetri al secondo, fotocamera smart con intelligenza artificiale e controllo intuitivo tramite app. La campagna di crowdfunding su Kickstarter ha battuto i record a maggio di quest’anno: con 11.313 sostenitori e oltre 8,8 milioni di dollari raccolti, il progetto si è trasformato nella stampante 3D di maggior successo su Kickstarter di tutti i tempi.

PowerHouse

Oltre all’ampio portafoglio di Anker e dei suoi sottomarchi, alle fiera si sono aggiunti anche i prodotti Anker PowerHouse: il modello entry-level Anker 521 PowerHouse e Anker 535 PowerHouse, che offrono molta potenza nonostante le loro dimensioni compatte.

GaNPrime

Anker 757 PowerHouse offre ancora più spazio per l’accumulo di energia. La combinazione con i moduli solari Anker 625 opzionali permettono un “rifornimento” ecologico con energia solare. Quanto a GaNPrime, lo standard di ricarica a base di nitruro di gallio, Anker ha mostrato i caricabatterie Anker 735 (65 watt), Anker 737 (qui la nostra recensione) e Anker 717 (140 watt).

Per tutte le notizie riguardo le presentazioni a IFA 2022 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.