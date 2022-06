Pokemon Go non basta, Niantic chiude progetti e licenzia

Niantic sta cercando di dimostrare che il marchio è qualcosa di più (e vale più) di un titolo di successo, anche se questo è un fenomeno planetario come lo è stato Pokémon GO, titolo diventato virale negli anni passati: nelle scorse ore però è arrivata la notizia che Niantic licenzia l’8% dello staff annullando quattro progetti, incluso il gioco già annunciato Transformers: Heavy Metal.

Secondo Bloomberg, l’amministratore delegato di Niantic John Hanke ha scritto in una e-mail al personale che la società sta “affrontando un periodo di turbolenze economiche” e che aveva già “ridotto i costi in una varietà di aree”. Hanke ha adesso riferito che Niantic deve “snellire ulteriormente le operazioni al fine di posizionare al meglio l’azienda per resistere a eventuali tempeste economiche che potrebbero verificarsi”.

Niantic ha annullato quattro progetti e taglierà circa 85-90 posti di lavoro, l’8% del suo personale. I progetti annullati includono il già annunciato progetto Transformers: Heavy Metal e Hamlet, una collaborazione tra l’azienda e Punchdrunk. Secondo la testata finanziaria statunitense, gli altri progetti erano indicati con i nomi interni di Blue Sky e Snowball.

Recentemente abbiamo deciso di interrompere la produzione di alcuni progetti e ridurre la nostra forza lavoro di circa l’8% per concentrarci sulle nostre priorità chiave. Siamo grati per i contributi di coloro che lasciano Niantic e li stiamo sostenendo in questa difficile transizione

Tra gli altri fallimenti di Niantic il gioco di Harry Potter: Wizard Unite del 2019, che avrebbe potuto avere lo stesso successo di Pokémon GO, ma non è stato in grado di trovare un pubblico adatto ed è stato costretto a chiudere due anni dopo l’annuncio. Neppure il progetto Pikmin in collaborazione con Nintendo, che è ancora disponibile, è stato in grado di trovare un pubblico più ampio.

È interessante questo rapporto di Bloomberg poiché Niantic ha appena annunciato la sua partnership con la National Basketball Association per un titolo chiamato NBA All-World, sul quale la società continuerà a lavorare. Nel mese di aprile Niantic ha annunciato Peridot, un gioco di animali virtuali sempre basato su realtà aumentata sovrapposta al mondo reale.

