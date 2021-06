Niantic lancerà un gioco Transformers in stile Pokemon Go

Il fenomeno Pokemon GO non è più vivo nel ricordo come diversi anni fa, anche se questo titolo che ha aperto la realtà aumentata al grande pubblico continua a essere uno dei giochi più redditizi in assoluto su App Store: ora si apprende che lo sviluppatore Niantic proverà a ripetere il successo con la stessa formula di gioco, questa volta utilizzando personaggi ben diversi: si tratta dei Transformers.

Ad annunciarlo è lo sviluppatore stesso: secondo Niantic si tratterà di un gioco di realtà aumentata basato sulla posizione, chiamato Transformers: Heavy Metal. Il titolo dovrebbe essere lanciato a livello globale quest’anno, con un soft launch in alcuni paesi molto “presto” con la distribuzione della versione beta del gioco. Niantic afferma di aver stretto una collaborazione e lavorato duramente con lo studio di Seattle Very Very Spaceship, che guida lo sviluppo.

Naturalmente Transformers: Heavy Metal di Niantic è un gioco ufficiale, creato in collaborazione con Hasbro e TOMY. Ecco la descrizione di base di Niantic:

In Transformers: Heavy Metal i giocatori si uniranno al Guardian Network, un gruppo di umani che si sono uniti agli Autobot in una guerra contro i Decepticon. In qualità di Guardiano, i giocatori scopriranno regioni nascoste in tutta la Terra per trovare risorse e combattere i Decepticon in battaglie a turni, da soli o con gli amici

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se Transformers: Heavy Metal sarà rilasciato in contemporanea per iPhone e Android o se invece rimarrà in esclusiva su una delle piattaforme per qualche tempo. Sebbene Niantic sia meglio conosciuto per il continuo successo di Pokémon Go, l’azienda si è anche fatta conoscere nel tentativo di portare altri regni immaginari nei videogiochi. Il primo è stato l’universo di Harry Potter, con Wizards Unite, e più recentemente lo sviluppatore ha annunciato una partnership con Nintendo che includerà un gioco Pikmin.

