Apple accende i riflettori sui piccoli sviluppatori europei

Si chiama Founders, in Italia Conosci i Fondatori, ed è la nuova campagna tramite cui Apple intende supportare gli sviluppatori europei che pubblicano contenuti su App Store, specialmente quelli più piccoli. Le storie saranno visualizzate nell’app App Store su iPhone e iPad all’interno della scheda Oggi, ma alcuni spezzoni saranno riportati anche nelle newsletter e sui canali social di Apple.

Al momento la campagna Apple vede la partecipazione di nove sviluppatori, con applicazioni come 1sland, Equilab, l’app per imparare l’inglese Howly Owly, il simulatore di volo F-Sim Space Shuttle 2 e l’agenda giornaliera Structured, di cui ad esempio dicono:

Come si struttura una giornata, una settimana, una vita impegnativa? Basta chiedere a Leo Mehlig, creatore dell’app per la pianificazione Structured – Planner Giornaliero. Leo ci ha parlato di come riesce a gestire lo sviluppo dell’app e i suoi studi universitari e di come stia aiutando gli utenti con svariate esigenze a trovare la giusta concentrazione.

Ci sono poi altre app come Stoic, l’RPG a turni Rivengard, il gioco di corse Mad Skills Motocross 3 e l’ottima Planta, per la quale Apple anticipa:

Non è necessario avere il pollice verde per far sì che le tue piante siano sane e felici: Planta: Tieni vive le piante ti mostrerà come. L’amministratore delegato Jesper Svensson ci ha raccontato come lui e il suo team di lavoro forniscono consigli sulla cura delle piante a utenti di tutto il mondo e di come gli affari vadano a gonfie vele!

Si ritiene che Apple abbia scelto ciascuno di questi sviluppatori europei in base al loro potenziale di crescita e di innovazione, oltre al modo in cui le app riflettono la loro cultura. Scrive Apple:

Se potessi avere un’idea da sogno per una nuova app o gioco, quale sarebbe? L’App Store è la casa di innumerevoli app e giochi straordinari, tutti iniziati come sogni nel cassetto di menti creative con l’obiettivo di migliorare, rendere più semplice e divertente la vita di ogni giorno. Con questa selezione, vogliamo accendere i riflettori su una fantastica raccolta di app, presentandoti i talentuosi fondatori che si celano dietro al loro sviluppo, in modo da scoprire da dove prendono l’ispirazione e cosa li spinge a migliorarsi ogni giorno di più.

Questa nuova campagna di Apple sarà sicuramente di grande aiuto per gli sviluppatori che si danno da fare per farsi un nome e rendere popolari le loro app. Di solito emergono le app delle società più famose, così invece anche gli sviluppatori europei emergenti potranno avere il loro momento di gloria. Si parte da questo collegamento

Nelle scorse ore la FCC ha richiesto ad Apple e Google di rimuovere TikTok in USA, mentre Apple ha introdotto la carta regalo universale anche in Italia per comprare tutto con il marchio della Mela morsicata: computer, dispositivi, accessori, software e servizi.