Apple, il visore di realtà mista AR VR slitta al 2023

In generale i principali osservatori e analisti del mondo Apple concordano sui futuri prodotti in arrivo da Cupertino, non invece sulle date di introduzione e lancio: questo vale non solo per diversi Mac, tra cui MacBook Air, Mac mini e Mac Pro, ma anche per il primo visore Apple per realtà aumentata e mista previsto da Ming Chi Kuo entro il 2022, mentre per Mark Gurman e ora un altro analista nel 2023.

Secondo Kuo arriverà in quantità limitate negli ultimi mesi del 2022 con una potenza di calcolo e processore paragonabile ad Apple M1, affiancato da un altro processore meno potente per gestire i sensori. Secondo Gurman invece il primo visore Apple per realtà mista e aumentata potrebbe arrivare tra l’autunno del 2022 e l’estate del 2023, escludendo però un possibile annuncio durante la WWDC 2022 che si svolgerà a giugno.

Ora anche Jeff Pu di Haitong International Securities indica un possibile posticipo al primo trimestre 2023, prevedendo vendite comprese tra 1 e 1,5 milioni di unità entro il primo anno di disponibilità. Secondo il report segnalato da 9to5Mac, il primo visore Apple si differenzierà dai modelli dei concorrenti grazie al chip proprietario di Apple e includerà oltre 10 sensori, fotocamere incluse, che beneficeranno conti e fatturato di diversi fornitori Apple tra cui anche Sony, Will Semi, Sunny Optical e altri ancora.

Ma c’è una soluzione che Apple ha già seguito in passato e che potrebbe spiegare le discordanze delle previsioni: la multinazionale di Cupertino potrebbe mostrare il suo primo visore alla WWDC 2022 oppure entro la fine di quest’anno, ma con inizio spedizioni a partire dai primi mesi del 2023. Tra le caratteristiche anticipate una innovativa configurazione a tre display, due micro LED e un AMOLED, sistema di sensori avanzato per rilevare ambiente circostante e gesture dell’utente, design ispirato ad Apple Watch e AirPods Max. Qui i possibili nomi anticipati.

