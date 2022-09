Polaroid si dà alla musica con gli originali P1, P2, P3 e P4

A sorpresa Polaroid annuncia il suo ingresso nel mondo della musica con una nuova e colorata linea di speaker Bluetooth (modelli P1, P2, P3 e P4), il servizio Polaroid Music gratuito e anche l’app dedicata Polaroid Music.

«I grandi musicisti e i fotografi sono in grado di catturare ciò che non sempre riusciamo a esprimere a parole. Ci fanno ‘sentire’» dichiara Oskar Smolokowski, Presidente di Polaroid. Ancora «Siamo nuovi nel mondo della musica, ma vogliamo portare in questo settore tutto il colore e l’emozione possibili. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo della nostra storia, ma ovviamente rimaniamo impegnati come sempre anche nella fotografia istantanea».

I quattro speaker abbracciano il design retro-futuristico dello storico marchio. Sono progettati per divertire, sia nell’aspetto che nelle funzioni. Si va dal modello più piccolo e portatile Polaroid P1, all’indossabile Polaroid P2, al riconoscibilissimo Polaroid P3 simile a uno stereo portatile, fino al modello più potente Polaroid P4.

Ciascuno è dotato di un pulsante rosso, che non a caso ricorda quello della leggendaria macchina fotografica istantanea Polaroid, mentre il quadrante analogico del dispositivo è stato progettato per cambiare le stazioni della Polaroid Radio senza dover usare il telefono.

Il costruttore precisa che questi dettagli aggiungono una esperienza analogica, rendendo gli speaker Polaroid oggetti tattili concreti piuttosto che semplici estensioni dello smartphone.

Il servizio Polaroid Radio è invece presentato come il «Cuore e l’anima dei quattro nuovi speaker Polaroid»: è disponibile gratis per gli amanti della musica, via web o tramite l’app Polaroid Music. Invece di basarsi sugli algoritmi, Polaroid Music punta a una esperienza più umana e concreta.

Artisti selezionati, editor e DJ hanno infatti realizzato stazioni con i propri brani, sia emergenti che iconici, preferiti. Si tratta della versione sperimentale di una web radio, con cinque stazioni FM gratuite in continua evoluzione, senza pubblicità. Polaroid Radio è disponibile sul web oppure tramite l’app Polaroid Music scaricabile dall’App Store di Apple o da Google Play Store negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Portogallo e Austria.

Polaroid P1, P2, P3 e P4: prezzi e disponibilità

Gli speaker Polaroid P1, P2, P3 e P4 sono disponibili in una selezione di colori ispirati al noto specchio cromatico del marchio: nero, rosso, giallo e azzurro. In Italia saranno disponibili a partire dal 4 ottobre 2022 in esclusiva presso lo store Rinascente di Milano fino al 31 ottobre, sul sito Rinascente e sul sito Nital.

Dal primo novembre saranno in vendita presso i rivenditori autorizzati ai seguenti prezzi al pubblico: P1 Music Player 59,99 €, P2 Music Player 129,99 €, P3 a 189,99 € e P4 Music a 289,99 € quest’ultimo ddisponibile solo in versione gialla o nera. I prodotti Polaroid sono distribuiti in Italia da Nital S.p.A.

