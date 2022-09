iOS 16 piace più di iOS 15, l’adozione galoppa

Fin dai primissimi giorni dal rilascio, avvenuto il 12 settembre, l’ adozione di iOS 16 è risultata costantemente superiore rispetto a quella registrata lo scorso anno per iOS 15 entro le stesse tempistiche, di più: la crescita sembra aumentare con il passare del tempo ed ora, a 10 giorni di distanza, la percentuale di adozione di iOS 16 è del 24,04%.

Questo dato fornito da Mixpanel si confronta con il 19,3% di adozione di iOS 15 nel 2021, sempre a 10 giorni di distanza dal rilascio e sempre con rilevazione Mixpanel. La percentuale indicata non è quella ufficiale perché non proviene da Apple, ma il colosso di Cupertino aggiorna solo saltuariamente questo dato, rilevando gli accessi dei dispositivi su App Store.

Invece i dati forniti da Mixpanel sono stimati in base all’uso delle app e all’accesso a siti web che impiegano i kit per marketing e pubblicità della società. Anche se si tratta di una approssimazione, dati e percentuali di Mixpanel risultano spesso molto simili ai dati ufficiali di Apple.

La maggiore velocità di adozione di iOS 16 rispetto a iOS 15 è attribuito alle numerose novità introdotte con questa versione, in particolare per il cambio di design e alle nuove funzioni che permettono agli utenti di personalizzare non solo immagine di sfondo e wallpaper, ma anche font dei caratteri, colori e widget della schermata di blocco.

Come succede sempre con il rilascio di ogni major release, anche iOS 16 registra alcuni bug, ma Apple è costantemente al lavoro per risolverli il più rapidamente possibile. Con l’arrivo degli aggiornamenti si prevede che l’adozione di iOS 16 aumenterà ancora di più, questo soprattutto nel mese di ottobre quando Apple rilascerà il primo aggiornamento consistente con iOS 16.1 ora in fase di beta.

Chi ha installato iOS 16 farebbe bene a consultare questo articolo contenente le 8 impostazioni da cambiare, invece per gli usi creativi della nuova funzione rimuovi oggetto dallo sfondo si parte da qui. Per tutte le novità e per tutto quello che c’è da sapere su iOS 16 è disponibile questo approfondimento di macitynet.