Offerte Amazon 22 settembre fino al 56% su Apple, Netgear, Manfrotto, iMou, JBL, Joby

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1649,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 3604,99 € – invece di 3949,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 120,28 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 107,99 € – invece di 159,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro Max – Blu tempesta ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

KOVOL Caricatore USB C 65W 4 Porte Alimentatore USB C PD PPS [GaN III] Caricabatterie con 2 porte USB-C + 2 USB per iPhone, iPad Pro, MacBook Pro/Air, Galaxy S22, Laptop e altro ancora In offerta a 39,09 – invece di 65,99

sconto 41% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX610, Dual Band, access point poe, fino a 250 dispositivi client, porta LAN Ethernet da 2,5G, gestione remota Insight In offerta a 149,99 – invece di 199,99

sconto 25% – fino a 24 set 2022

Click qui per approfondire

NETGEAR Switch PoE 5 porte Unmanaged GS305PP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 83 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 79,99 – invece di 119,9

sconto 33% – fino a 24 set 2022

Click qui per approfondire

Linksys Hydra Pro 6 Router Wi-Fi 6 Mesh Dual Band(AX5400), Funziona con il Sistema WiFi per Tutta la Casa Velop, Gaming Router, Internet wifi, Filtro Famiglia e Rete Ospite Tramite l’App Linksys, nero In offerta a 149,99 – invece di 189,99

sconto 21% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Linksys LAPPI30W Iniettore 802.3af/at Gigabit PoE+, adattatore di rete plug & play da 30 W, copertura fino a 100 m, per videocamere PoE, telefoni IP e access point WiFi In offerta a 31,99 – invece di 49,99

sconto 36% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

iVoler Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole, Laptop Stand con 6 Tipi di Angoli Regolabili, Alluminio Ventilato Supporto per Porta Computer/MacBook/PRO/Air/iPad Laptop, 10-15,6″ – Argento In offerta a 14,35 – invece di 25,99

sconto 45% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 9,34 – invece di 19,99

sconto 53% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento In offerta a 9,34 – invece di 20,99

sconto 56% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

JBL TUNE 225TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 25h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Colore Oro In offerta a 83,5 – invece di 109

sconto 23% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

JOBY Compact Advanced, Treppiede per Fotocamera con Testa a 3 Vie, Attacco a Sgancio Rapido Universale da ¼-20? e Borsa per il Trasporto, per CSC, Reflex, Mirrorless, Smartphone, Nero In offerta a 76,4 – invece di 119,99

sconto 36% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Carbonio con Testa a Sfera e Bluetooth, Compatibile con Smartphone e Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia, Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 168,3 – invece di 229,99

sconto 27% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Manfrotto LL LR822 Skylite Telaio in Alluminio In offerta a 133,3 – invece di 175,99

sconto 24% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Manfrotto MKPIXIEX-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa ed Attacco per GoPro, Nero In offerta a 26 – invece di 31,99

sconto 19% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance 2 Lampadine LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 6W, Dimmerabili, 800 Lumen, Luce Bianca da Calda a Fredda, Bianco In offerta a 40,68 – invece di 49,9

sconto 18% – fino a 1 ott 2022

Click qui per approfondire

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Supporto Telefono Moto – 2022 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 13, 12 Pro Max Mini, 11, Xs, X, 8, 7, 6, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones In offerta a 15,99 – invece di 23,99

sconto 33% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Pieghevole Supporto Dock per iPhone 13 Pro, 12 Pro Max Mini, 11 Pro Max, Xs Max, XR, X, 8, 7, 6S, Samsung S10 S9, Scrivania, Tablet e Smartphone In offerta a 11,99 – invece di 18,99

sconto 37% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Perlegear Supporto TV Tavolo per 26-55 pollici – Altezza Regolabile Piedistallo per TV da LCD/LED/Plasma,che Regge fino a 40 Kg,VESA Max 400×400 mm In offerta a 27,14 – invece di 39,99

sconto 32% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Supporto TV Parete con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Inclinabile per TV da 37″-84″, Max VESA 600x400mm, Braccio TV Ultra Resistente 60 kg – Cavo HDMI con Livella a Bolla In offerta a 48,44 – invece di 66,99

sconto 28% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

PERLESMITH Supporto da parete per TV, orientabile e inclinabile, per TV o monitor da 32-65 pollici, fino a 45 kg, VESA 400 x 400 mm In offerta a 36,53 – invece di 49,99

sconto 27% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Supporto TV Parete da 13-42 Pollici – Girevoli, Inclinabili, Estensibili e Retratti Staffa TV Robusto per Contenere Fino a 35 kg Max. VESA 200×200mm In offerta a 22,94 – invece di 38,99

sconto 41% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, Telecamera di Sicurezza con Rilevazione del Movimento Umano & Visione Notturna, 1080P Baby Monitor, Allarme di Suoni Anormali, Compatibile con Alexa/Google, Cue 2C In offerta a 21,99 – invece di 29,99

sconto 27% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Imou Telecamera WiFi Interno 1080P Videocamera Sorveglianza Interno WiFi, Rilevamento Umano, Tracciamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Rotazione a 360° Compatibile con Alexa Ranger SE In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Imou 1440P Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza Interno WiFi 2K+, Rilevamento Umano, Tracciamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Rotazione a 360° Compatibile con Alexa Ranger SE In offerta a 39,99 – invece di 69,99

sconto 43% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, 1080P Telecamera IP di Sorveglianza, Tracciamento del Movimento con Sirena, Baby Monitor con AI Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale & Visione Notturna, Ranger 2 In offerta a 33,99 – invece di 54,99

sconto 38% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 4MP, Audio Bidirezionale, Tracciamento del Movimento con Sirena, Telecamera WiFi con Rilevamento Umano(2.4Ghz) In offerta a 45,99 – invece di 69,99

sconto 34% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Lepro – Batterie Alcaline AAA, Pacco da 100, Pile AAA Ministilo Alcaline 1.5 volt Batteria LR03, Alta Performance e Lunga Durata, Adatte per Telecomandi, Radio, Mouse, Sveglie e Orologi In offerta a 25,49 – invece di 34,99

sconto 27% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

LE Catena Luminosa LED Energia Solare USB Ricaricabile, 4 Modalità, Luci Stringa da Esterno con 25+1 Lampadine LED G40 Bianco Caldo 2700k, Catena Decorativa Impermeabile per Giardino, Festa, Natale In offerta a 45,04 – invece di 59,99

sconto 25% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

TONOR ORCA 001 Microfono da gioco per computer USB, microfono a condensatore con cancellazione del rumore per livestreaming per PC, MAC, cellulari Android, Podcast, monitoraggio a latenza zero In offerta a 55,99 – invece di 101,99

sconto 45% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620) In offerta a 46,74 – invece di 78,99

sconto 41% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Kärcher Irrigazione – Presa rubinetto 3 vie In offerta a 22,6 – invece di 31,99

sconto 29% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino a Tunnel (5 x 2 x 2m) con Struttura in Acciaio e Telo in Polietilene In offerta a 121,64 – invece di 155,95

sconto 22% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino a Tunnel (4 x 2 x 2m) con Struttura in Acciaio e Telo in Polietilene In offerta a 128,3 – invece di 156,95

sconto 18% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).