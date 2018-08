Polaroid OneStep+, fotocamera istantanea analogica con un’app per smartphone

Polaroid OneStep+ offre diverse funzioni per giocare con la fotografia istantanea analogica combinate a strumenti e tecniche creative in un’app per smartphone connesso via Bluetooth

Appena presentata ad IFA 2018 Polaroid OneStep+, evoluzione della fotocamera Polaroid OneStep 2 che lo scorso anno ha dato il via al ritorno alla fotografia istantanea di Polaroid in occasione del suo 80° anniversario.

Oltre all’obiettivo standard, nella nuova fotocamera Polaroid OneStep+ è stata aggiunta una lente/obiettivo per ritratti che permette di scattare da circa 30 centimetri e creare così close-up in primo piano, catturando la vera personalità del soggetto.

Polaroid OneStep+ si connette poi tramite Bluetooth alla nuova applicazione per smartphone dedicata, dotata di sette diverse funzioni per permettere di esplorare la fotografia istantanea analogica a fotografi occasionali e professionisti.

Nello specifico troviamo la Doppia esposizione, per sovrappone due fotografie in una singola cornice; Light Painting, per trasformare una fonte di luce in pennello e disegnare speciali effetti nell’aria; Autoscatto, per creare fotografie programmate con tutta calma grazie al countdown fino a 25 secondi e Controllo da remoto, utile per scattare foto di gruppo grazie al controllo dallo smartphone.

Utile poi in Polaroid OneStep+ l’opzione Controllo con rumore, che permette di scattare fotografie quando viene rilevato un rumore, come per esempio il battito delle mani, il rumore di un tuffo in piscina o l’abbaio di un cane; con Modalità manuale è possibile scegliere le impostazioni della fotocamera regolando l’esposizione, la velocità dell’otturatore, l’intensità del flash e la stampa della foto mentre tramite l’opzione Scanner, progettata appositamente per le pellicole Polaroid,è possibile scannerizzare le fotografie, correggerne la luminosità, regolarle e tagliarle direttamente dall’app.

Esteticamente Polaroid OneStep+ presenta una colorazione nera a cui è stata aggiunta una striscia arcobaleno sulla parte frontale per rendere omaggio al design iconico della fotocamera OneStep del 1977, chiudendo il cerchio dal passato al presente. Si tratta di un prodotto che celebra il fascino nostalgico della fotografia analogica ma, allo stesso tempo, integra le opportunità creative offerte dal mondo digitale.

Polaroid OneStep+ è disponibile sul sito ufficiale al prezzo al pubblico di 159 euro.