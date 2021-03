Polydrop, la roulotte per auto elettriche somiglia a Tesla Cybertruck

Polydrop P17A è una roulotte creata per i veicoli elettrici, per non rinunciare al campeggio. Il design riporta alla mente il Cybertruck di Tesla. Il costo è di 25 mila dollari. Quanti temessero di non poter andare in campeggio con la propria macchina elettrica, potranno finalmente dormire sonni tranquilli. Sia che stiate uscendo con una Tesla Model 3 o un pick-up pesante, Polydrop P17A è un camper leggero che sicuramente vi permetterà di restare fuori casa per giorni.

Il produttore assicura un’autonomia di sei giorni, anche se tutto dipende dalla batteria e dalle configurazioni solari, nonché dalla durata del sistema HVAC completamente elettrico e dagli elettrodomestici dell’angolo cottura opzionali. Il P17A parte da 24.990 dollari, ma può superare i 36.000 dollari con il pacco batteria più grande e altre opzioni.

La storia dell’azienda Polydrop inizia nel 2017, quando i coniugi Kyunghyun Lew e “J” Cha si sono allontanati dal design architettonico e hanno iniziato a lavorare su un prototipo di rimorchio compatto. Sfruttando l’interesse dei conducenti di veicoli elettrici, la cui domanda è in aumento, la coppia ha ideato questo rimorchio fuori dalla norma, pensato per essere trainato da un veicolo elettrico.

La somiglianza con Tesla Cybertruck sembra sia solo un caso perché, stando alle dichiarazioni del costruttore, il progetto di questa roulotte futuristica è iniziato anni prima della presentazione del primo pickup elettrico Tesla. Chiamato P17A, il rimorchio è dotato di porte d’ingresso ad ali di gabbiano, pannelli solari sul tetto e, proprio come nei veicoli elettrici, batterie integrate nel pavimento che forniscono energia alle luci a LED e agli elettrodomestici, che possono includere un condizionatore d’aria, riscaldamento , frigorifero, piano cottura a induzione e presa da 110 volt.

Mentre il P17A è stato progettato pensando al traino di veicoli elettrici, il blog dell’azienda presenta immagini con vari tipi di veicoli che trainano il suo camper leggero, da una Chevy Corvette Z51 del 1987 a una Toyota Prius del 2004, da una Mini Cooper S Clubman R55 del 2011 a una Mazda Miata del 1997. Insomma, una roulotte a portata di tutti.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.