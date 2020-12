PopChar 9, l’utility Mac per gestire simboli e caratteri speciali nei testi si aggiorna per Big Sur

Gli sviluppatori di Ergonis Software hanno annunciato PopChar X 9.0, ultima versione della nota utility che consente di cercare e inserire caratteri speciali ed esplorare i vari elementi grafici integrati all’interno di un font.

La prima versione di questa applicazione (creata da uno sviluppatore austriaco) è stata rilasciata 33 anni addietro per i Mac con il System 6; da allora è stata costantemente aggiornata e rinnovata. La versione 9 integra nuove funzionalità che consentono di ottenere dettagli sul carattere di un font “da una prospettiva diversa”. La nuova finestra “Character Info” mostra informazioni sulla codifica Unicode ma anche proprietà relative ad aspetti tipografici. Nuova in PopChar X 9 è anche una opzione che consente di assegnare un nome personalizzato ad un carattere e usare questi nomi per eseguire successivamente delle ricerche.

PopChar 9 supporta l’Unicode 13 e integra un layout specifico per le Emoji che semplifica l’accesso ai pittogrammi. Nuovo è anche un layout specifico per i simboli integrati nei font della serie “San Francisco”.

Ovviamente PopChar 9 è compatibile con macOS Big Sur e integra modifiche specifiche per adattarsi meglio al nuovo sistema operativo di Apple. L’utility funziona ad ogni modo sui Mac con OS X Yosemite (10.10) e seguenti.

È possibile legare un font a un determinato layout, ad esempio il font Apple Color Emoji al layout integrato “Emoji” che visualizza ordinatamente e raggruppa oltre 1500 emoji, semplificando la ricerca, l’esplorazione e l’inserimento di caratteri emoji.

È come sempre possibile includere simboli difficili da individuare, composti da caratteri multipli; sono supportate le legature (caratteri uniti o decorativi disponibili in alcuni tipi di font, ad esempio molti tipi di carattere OpenType e alcuni tipi di carattere Apple, come Apple Chancery e Zapfino).

L’utility è venduta 29,99 euro direttamente sul sito degli sviluppatori. Gli utenti di PopChar X 8.x che hanno acquistato l’utility dall’1 maggio 2020 in poi, possono passare gratuitamente alla nuova versione. Dal sito degli sviluppatori è possibile scaricare una versione demo.