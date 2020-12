Regali di Natale tech: le proposte Logitech per lui e per lei

Natale è alle porte e come ogni anno è arrivato il tanto temuto momento di pensare al regalo per i propri cari. Non sempre è facile avere idee originali che rispecchino i gusti di tutti, ma se avete in mente Logitech come papabile candidato, allora date un’occhiata all’elenco di soluzioni che vi proponiamo per questo 2020.

Questi prodotti sono disponibili nei retail ma si possono comprare anche su Amazon. Di seguito una breve descrizione e, ove possibile, il link per acquistarli online.

Logitech MX Anywhere 3 per Mac: per i lavoratori e i creativi in movimento

MX Anywhere 3 è un mouse che funziona su qualsiasi superficie (scorre anche sul vetro!), quindi può essere una buona soluzione per chi lavora ovunque, è sempre in movimento ed ha bisogno soprattutto di ottime prestazioni senza rinunciare alla portabilità. Su Amazon costa 77 euro.

Logitech Zone Wired e Zone Wireless: per chi si trova in spazi di lavoro rumorosi

Le cuffie Zone Wired e Zone Wireless, leggere ed eleganti, offrono audio di qualità al fianco di buona nitidezza e affidabilità per le chiamate, grazie alla tecnologia a doppio microfono con cancellazione del rumore che isola la voce dal rumore circostante per un audio più chiaro. Su Amazon le wired costa 132 euro.

Kit Day Look, Night Look e Mix & Match: per chi cerca un tocco di stile e di colore in più

Per chi è alla ricerca degli accessori giusti da tenere sempre in borsa, Logitech ha in catalogo alcuni kit particolari. Nati dalla partnership con Maybelline New York ed Essie (gruppo L’Oréal), i kit Day Look e Night Look sono disponibili nella fresca e delicata versione Day Look e nell’elegante versione Night Look. Al loro interno racchiudono un tris di indispensabili make-up L’Oréal e il mouse wireless Logitech Pebble M350 (su Amazon costa 19 euro).

Kit Mix & Match: per chi le foto…le deve stampare subito!

Insieme ad Instax, Logitech ha messo in piedi i kit Mix & Match. Questi pacchetti contengono al loro interno due dispositivi tech per gli amanti della fotografia: instax mini Link di Fujifilm – una stampante fotografica a sviluppo istantaneo (su Amazon a 105 euro) che si collega allo smartphone via Bluetooth e, tramite app dedicata, permette di stampare le foto scattate col telefono in pochi minnuti nel formato mini (62 x 46 mm) – insieme al mouse wireless Logitech Pebble M350 (19 euro su Amazon).

Logitech K380 Multi-device Bluetooth Keyboard: per chi cerca comodità e praticità

La K380 Multi-Device di Logitech (39 euro su Amazon) è una tastiera wireless praticissima, perché si può collegare fino ad un massimo di tre dispositivi wireless Bluetooth che supportano le tastiere esterne: si pigia un tastino e si passa da uno all’altro in un lampo. Così si può scrivere al computer e, all’occorrenza, digitare una ricerca al volo sul tablet e rispondere ad un messaggio ricevuto sullo smartphone. Comodo, no?