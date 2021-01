PopSockets annuncia i suoi accessori MagSafe per iPhone 12

PopSockets lancia al CES 2021 una linea di nuovi accessori compatibili con MagSafe, e che supporteranno le nuove funzionalità di ricarica wireless dei dispositivi iPhone 12. La nuova linea includerà tre PopGrip compatibili con MagSafe, che sono impugnature per migliorare la presa di iPhone, e un portafoglio con impugnatura integrata, oltre a due nuovi supporti.

Il primo dei prodotti presentati è il nuovo PopGrip per MagSafe, che si attaccherà magneticamente alle custodie compatibili con MagSafe per dispositivi iPhone 12. Il design di questo PopGrip fa un po’ di chiarezza su come un PopGrip funzionerà con un dispositivo MagSafe. Invece di attaccarsi solo alla base dell’impugnatura stessa, l’impugnatura è integrata in una base più grande che si attaccherà, a sua volta, alla custodia.

Nel frattempo, l’impugnatura ha una parte superiore intercambiabile, in modo da poter personalizzare lo stile del PopGrip, ogni volta che volta lo si desidera, e senza dover acquistare un accessorio completamente nuovo.

Questa impugnatura sarà anche compatibile con i supporti per telefoni PopSockets PopMount 2, incluso il nuovo PopMount 2 per MagSafe, introdotto oggi.

A proposito di questo, PopMount 2 per MagSafe verrà lanciato in due soluzioni: PopMount per MagSafe Multi-Surface e PopMount per MagSafe Car Vent. Come lascia intendere lo stesso nome, entrambi i prodotti si collegheranno magneticamente ai dispositivi iPhone 12, sia a casa, che in viaggio. Per coloro che utilizzano la nuova impugnatura PopGrip per MagSafe, potranno lasciare che questo si fissi alla base della dock.

Un’altra novità è il PopWallet+ aggiornato per MagSafe, che è un mix tra un portafoglio e impugnatura, che consente agli utenti di trasportare fino a tre carte di credito, e che ora si attacca magneticamente alle custodie compatibili con MagSafe per iPhone 12. Il portafoglio ha una tasca elastica in modo da poter estrarre le carte senza dover rimuovere il portafoglio dal retro del dispositivo, e include uno scudo per proteggere le carte di credito da eventuali danni magnetici. Anche la presa qui è sostituibile.

Sono disponibili anche due versioni del PopGrip Slide. Uno, il PopGrip Slide Stretch avrà bracci espandibili che si attaccano meccanicamente ai lati della maggior parte delle custodie, comprese quelle per iPhone 12. E’ possibile far scorrere questa impugnatura sul fondo del terminale per fungere da supporto verticale, o per attaccare accessori MagSafe, senza dover rimuovere il PopGrip. PopGrip Slide per iPhone 12 è fondamentalmente la stessa cosa, ma progettato per adattarsi alle custodie in silicone Apple per iPhone 12.

Tra tutti, i primi dei nuovi accessori ad arrivare sul mercato saranno PopGrip per MagSafe e PopWallet+ per MagSafe, e precisamente nella primavera del 2021.

Il PopGrip Slide Stretch sarà lanciato il 21 marzo su PopSockets.com e in determinati paesi, prima di una release più ampia. PopGrip Slide verrà lanciato, invece, il 1 maggio su PopSockets.com e negli Apple Store, mentre la linea PopMount for MagSafe sarà lanciata nell’estate 2021.

La società ha anche annunciato altri prodotti non MagSafe, tra cui PopGrip Pocketable, che semplifica la presa dell’iPhone; ancora, PopGrip Antimicrobial, con trattamento incorporato antimocrobico;, infine, PopSockets x SOG PopGrip Multi-Tool, realizzato in collaborazione con SOG Specialty Knives, che include un PopGrip multiutensile staccabile. L’azienda non ha condiviso la data di rilascio di questi ultimi prodotti, che arriveranno a “inizio 2021”.

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.