Veni, vidi, video

Un’immagine vale più di mille parole.

Un video che riesce a coinvolgere, emozionare, documentare o denunciare vale molto, molto di più.

I video di qualità (e la capacità di realizzarli) sono un vero e proprio investimento. In termini di tempo, impegno, denaro.

Se impari come montare un video con noi, la tua comunicazione sarà più efficace, gratificante e mai scontata: concentrati su cosa vuoi comunicare, noi ti diamo gli strumenti per trasformare la tua storia in una clip emozionante.

Diventare esperti di montaggio video: una competenza molto richiesta

Una ricerca di fine 2018 di Forbes (oltre a molti altri studi) testimonia la tendenza ad un uso sempre maggiore del video per la comunicazione. Questa ricerca ha identificato il video come uno dei principali “Content marketing trends” e sottolinea la necessità delle aziende di essere sempre aggiornate sulle tendenze del social e del web marketing allo scopo di aumentare la propria competitività sul mercato. Viene sottolineato il ruolo fondamentale del video marketing: il 64% dei consumatori decide di acquistare un prodotto dopo averne visto un video su Facebook e, entro il 2021, i video rappresenteranno l’82% del traffico internet globale. Forbes nel febbraio scorso ha pubblicato un articolo in cui ha descritto i 4 fattori chiave del 2020 per una strategia di marketing efficace, confermando il video come uno dei principali e sottolineando la necessità per le aziende di ideare e veicolare contenuti ad alto valore aggiunto, esclusivi e riconducibili al proprio marchio e ai propri valori, adattandosi ai nuovi strumenti offerti dalla tecnologia. È fondamentale per chi si occupa di video editing, non solo conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti per realizzare video professionali, ma saperli adattare ad ogni piattaforma digitale. L’approccio innovativo favorito dall’utilizzo del video nei processi aziendali di comunicazione e marketing è fondamentale per tutte le aziende di qualsiasi settore e dimensione per poter mantenere e aumentare sempre di più la propria competitività.

Corsi professionali di video editing

Abbiamo visto come la richiesta di competenze professionali nella realizzazione di video sia esponenzialmente cresciuta negli ultimi anni. Sono anche aumentati i canali di comunicazione, soprattutto social, e sempre di più le aziende e i liberi professionisti scelgono il video come strumento per veicolare i propri messaggi.

La conoscenza di programmi sul montaggio video e sulla post produzione è indispensabile non solo per montatori professionisti, ma anche per chi, pur non provenendo da questo settore (come ad esempio grafici o esperti di marketing e comunicazione), ha l’esigenza di creare e modificare video con effetti speciali, per veicolare i propri messaggi in modo diretto ed efficace.

Da questa necessità è nato il corso Video Specialist con Adobe, un percorso intensivo della durata di 5 giorni durante il quale si apprendono i concetti principali dei due più importanti software Adobe sul montaggio video e post produzione: Adobe Premiere (il software di video editing più diffuso e utilizzato in ambito professionale) e Adobe After Effects (il software leader nel settore dell’animazione e degli effetti speciali per il video).

Il percorso è adatto anche ai neofiti del settore che hanno necessità di acquisire rapidamente e in modo professionale le competenze base di montaggio video ed effettistica.

L’edizione del 21 settembre in aula a Milano è in promo a -25% fino al 10 settembre, trovi qui tutte le info.

Come per tutti i corsi Espero, anche durante il corso Video Specialist con Adobe si alternano spiegazioni del docente con esercitazioni pratiche.

In particolare l’ultima giornata è dedicata alla realizzazione di un project work, applicando fin da subito quanto appreso durante il corso: dal montaggio all’inserimento di effetti speciali.

Realizzare montaggi video con Adobe Premiere e After Effects

Con strumenti professionali come Premiere e After Effects si possono progettare e realizzare video informativi, video tutorial, interviste, documentari, video aziendali, spot pubblicitari adatti a qualsiasi ambito. Di questi software della suite Adobe si avvalgono non solo le aziende (dove gli uffici marketing, commerciali, progettazione o HR hanno necessità di comunicare con i video sui nuovi media), ma anche videomaker o consulenti di comunicazione, che vogliono apprendere gli elementi base del linguaggio e della progettazione video, il funzionamento degli strumenti e il loro utilizzo pratico per la realizzazione in autonomia di brevi video d’impatto ed efficaci.

Per chi si occupa di video editing, è importante non solo saper realizzare e montare video in digitale con gli strumenti software opportuni, ma anche padroneggiare gli strumenti che consentono di aggiungere ai filmati elementi di comunicazione visiva in grado di fare il salto di qualità verso una comunicazione professionale e di sorprendere l’interlocutore.

Per questo ci si avvale di Adobe After Effects, per aggiungere ai propri filmati titoli, introduzioni e transizioni di livello cinematografico, rimuovere oggetti da una clip video, animare loghi o personaggi e molti altri effetti per aumentare l’impatto comunicativo e l’efficacia ai fini di marketing del prodotto video.

E Adobe Photoshop? Fondamentale conoscerlo per chi monta video

Il fotoritocco, l’elaborazione di immagini raster, la creatività digitale sono il cuore della comunicazione online, su web, social e blog. Anche chi si occupa della post produzione e del montaggio video ha spesso necessità di modificare autonomamente immagini e foto.

Realizzare dei video che siano professionali e validi richiede certamente una conoscenza dei metodi di comunicazione visiva e delle competenze tecniche sull’utilizzo dei principali software di grafica creativa.

Per questo abbiamo incluso anche il corso Adobe Photoshop base nella promo dedicata ai corsi di video Editing: sconto del 25% per iscrizioni entro il 10 settembre, qui tutte le info!